Посольство РФ ответило Лондону на обещание бороться с «российской угрозой»

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Лондон, 21 октября. Дипмиссия России в Великобритании призвала британские власти обратить внимание на проявления экстремизма и уровень преступности в Соединенном Королевстве вместо того, чтобы бороться с якобы имеющей место «российской угрозой».

Российское посольство в Британии разместила на своей странице в Twitter сообщение, в котором прокомментировало заявление главы Центра правительственной связи (выполняет функции по обеспечению нацбезопасности Соединенного Королевства - прим. ФАН.) Роберта Ханнигана.

Глава британской спецслужбы заявил, что в отношении соцсетей необходимо ввести регулирование, поскольку Россия якобы стремится «посеять неуверенность в западной демократии» с помощью таких социальных сетей, как Facebook и Twitter.

«Бороться с несуществующей «российской угрозой» куда проще, чем противостоять реальному экстремизму и стремительному росту преступности», — говорится в сообщении.

Напомним, что глава государства Владимир Путин в ходе итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал антироссийскую риторику западных СМИ и политиков-русофобов, отметив, что так называемая российская угроза — это миф.