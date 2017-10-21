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Сирия несет потери в Кунейтре: Израиль атаковал позиции САА, клюнув на провокацию местных боевиков
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    Сирия несет потери в Кунейтре: Израиль атаковал позиции САА, клюнув на провокацию местных боевиков

    20:50  21 Октября 2017
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    Армия Израиля

    Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли очередной удар по позициям правительственной армии САР на окраине сирийской провинции Эль-Кунейтра, передает информагентство Jerusalem Post со ссылкой на представителей военного ведомства страны. В результате обстрела были ликвидированы три артиллерийских орудия Сирийской арабской армии (САА), использовавшихся в ходе противостояния боевикам террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) в юго-западной части арабской республики.

    Согласно заявлению официального Тель-Авива, обстрел территории Сирии был проведен в ответ на удары ракетами, выпущенными со стороны Эль-Кунейтры. Отмечается, что в подконтрольном ЦАХАЛ районе Голанских высот сегодня утром было зафиксировано падением пяти снарядов, однако никакого урона израильской стороне в результате взрывов нанесено не было. Однако, как подчеркнули представители военного ведомства страны, именно правительство Сирии должно нести ответственность за все, что происходит на территории республики. Тель-Авив также добавил, что он, в свою очередь, не потерпит попыток нанести урон суверенитету Израиля.

    Голанские высоты

    При этом командование израильских войск признало, что ракеты с территории САР были выпущены случайно, вследствие разворачивающихся у самой границы боевых действий. Несмотря на это, представители ЦАХАЛ отметили, что будут вынуждены усилить ответные меры в случае повторения подобных, пускай и случайных, инцидентов. Стоит отметить, однако, что Голанские высоты являются спорной территорией: Дамаск так же, как и Тель-Авив, считает этот горный район своим. Более того, международное сообщество в лице ООН признало, что Голаны были незаконно аннексированы Армией обороны Израиля еще в 60-х годах 20-го века.

    Таким образом, отношения между государствами по-прежнему остаются достаточно сложными. К слову, только за время сирийского кризиса Тель-Авив нанес по территории САР 67 ударов. Значительная часть из них — авиаудары, нанесенные самолетами ВВС Израиля по объектам союзной сирийской армии организации «Хезболла». Это ливанское формирование, поддерживающее правительство Башара Асада в борьбе против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), в Израиле само считается террористическим.

    ВВС Израиля

    Как подчеркнул в интервью для Федерального агентства новостей (ФАН) политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, большинство ударов Тель-Авива по территории Сирии было нанесено именно в рамках противостояния отрядам «Хезболлы».

    «Представители израильской стороны много раз говорили, что не допустят укрепления позиций «Хезболлы» и Ирана в САР. Поэтому в основном атаки, которые совершает Тель-Авив на территории Сирии, направлены против данных проправительственных сил. Израиль убежден, что имеет право преследовать организацию, которую он считает террористической, хоть по всему миру: им также наносились удары по территориям Ирана, Ливана, Иордании и других стран. От этой своей политики Тель-Авив не собирается отказываться и, видимо, будет и дальше продолжать в том же духе».

    При этом нельзя, конечно, отрицать и того факта, что израильская сторона заинтересована в поддержании нестабильности в Сирии, подчеркивает эксперт. Ее действия все-таки в большей степени направлены против «Хезболлы», однако правительство Башара Асада тоже является врагом официального Тель-Авива.

    «Сильная Сирия Израилю, бесспорно, не нужна в качестве соседа. Его полностью устраивает ситуация, когда в этой республике идет гражданская война, когда она раздроблена и не имеет сильной центральной власти. Развитие процесса мирного урегулирования в САР, конечно, совершенно не в интересах Тель-Авива».

    Башар Асад

    Израильская сторона, очевидно, понимает, что Дамаску в настоящий момент абсолютно не нужно обострение отношений, поскольку все усилия сирийского правительства направлены на решение внутренних проблем. Тем не менее Тель-Авив, считая свои действия мотивированными и оправданными, не может удержаться от того, чтобы не нанести удар по территории САР в ответ на провокационный обстрел, скорее всего, проведенный местными сирийскими боевиками.

    «Сейчас Сирии совершенно не нужно ставить вопрос о Голанских высотах. Понятно, что у Дамаска сейчас нет сил на полномасштабную войну с Израилем. Соответственно, подобные провокации в сторону Тель-Авива для него не являются выгодными».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #сирия #иг #оон #игил #башар асад #израиль #саа #иран #иордания #хезболла #джебхат ан-нусра #эль-кунейтра #ливан #голанские высоты
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