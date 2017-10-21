Кузнецова рассказала о российских детях, находящихся в Сирии и Ираке

В Избранное

Москва, 21 октября. Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в приютах в Ираке и Сирии остаются дети из разных регионов России. Соответствующая информация приводятся на сайте уполномоченного слова Кузнецовой.

Как говорится в сообщении, в настоящее время на территории зон вооруженных конфликтов и в приютах Сирии и Ирака остаются дети из разных регионов России, с разными фамилиями, говорящими о принадлежности к разным национальностям, о чем свидетельствует база данных, которая формируется аппаратом уполномоченного на основе обращений граждан.

По словам Кузнецовой, у данной проблемы нет национального или регионального оттенка.

Напомним, ранее сенатор Зияд Сабсаби заявил, что одиннадцать женщин и детей из тех, чтобы были доставлены в из Сирии в Грозный, более месяца находились в тюрьме у курдских вооруженных формирований.