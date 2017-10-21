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Кузнецова рассказала о российских детях, находящихся в Сирии и Ираке
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    Кузнецова рассказала о российских детях, находящихся в Сирии и Ираке

    20:05  21 Октября 2017
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    Кузнецова рассказала о российских детях, находящихся в Сирии и Ираке

    Москва, 21 октября. Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в приютах в Ираке и Сирии остаются дети из разных регионов России. Соответствующая информация приводятся на сайте уполномоченного слова Кузнецовой.

    Как говорится в сообщении, в настоящее время на территории зон вооруженных конфликтов и в приютах Сирии и Ирака остаются дети из разных регионов России, с разными фамилиями, говорящими о принадлежности к разным национальностям, о чем свидетельствует база данных, которая формируется аппаратом уполномоченного на основе обращений граждан.

    По словам Кузнецовой, у данной проблемы нет национального или регионального оттенка.

    Напомним, ранее сенатор Зияд Сабсаби заявил, что одиннадцать женщин и детей из тех, чтобы были доставлены в из Сирии в Грозный, более месяца находились в тюрьме у курдских вооруженных формирований.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #ирак
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