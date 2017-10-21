Сенатор рассказал о судьбе доставленных из Сирии в Грозный россиян

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Грозный, 21 октября. Сенатор Зияд Сабсаби заявил, что одиннадцать женщин и детей из тех, чтобы были доставлены в из Сирии в Грозный, более месяца находились в тюрьме у курдских вооруженных формирований. По словам парламентария, россияне нуждаются в медпомощи.

Самолет доставил из сирийского Хмеймима в Чечню 21 октября семь женщин и 17 детей в возрасте от трех месяцев до десяти лет. По словам российского сенатора от Чеченской Республики Зияда Сабсаби, это выходцы Чечни, Дагестана и Красноярского края.

«11 человек находились 33 дня в тюрьме у курдских вооруженных формирований в городах Дейр-эз-Зоре, Хасаке, Камышлы. Почти все нуждаются в медицинской помощи — за исключением шести наших граждан, которые около трех недель ждали нас в Алеппо», — рассказал Сабсаби.

Он также добавил, что у многих не было документов, удостоверяющих личность, а это затруднило вопрос возвращения на родину. Российская сторона подключила силовые службы и ЗАГС, чтобы оформить документы для выезда в РФ.