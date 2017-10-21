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Трамп заявил о готовности опубликовать секретные документы об убийстве Кеннеди
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    Трамп заявил о готовности опубликовать секретные документы об убийстве Кеннеди

    19:09  21 Октября 2017
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    Трамп заявил о готовности опубликовать секретные документы об убийстве Кеннеди

    Вашингтон, 21 октября. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассекретить документы, которые касаются гибели 35-го американского президента Джона Кеннеди, сообщив о своем решении в Twitter.

    Накануне западное издание Politico сообщило, что Трамп может наложить запрет на публикацию подробностей об убийстве Джона Кеннеди, речь идет о документах, датированных 1990-ми годами. По мнению СМИ, эта информация может поставить под удар нацбезопасность США.

    «Получив дальнейшую информацию, я, будучи президентом США, приму решение о публикации давно заблокированных и засекреченных документов об убийстве Джона Фицджералда Кеннеди», — написал Трамп в соцсетях.

    Известно, что Джордж Буш-старший подписал закон, согласно которому америкакские спецслужбы обнародуют свыше трех тысяч документов, связанных с преступлением. Публикация материалов должна состояться не позднее 26 октября текущего года.

    Автор: Ирина Селезнева
    #сша #трамп
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