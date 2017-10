Трамп заявил о готовности опубликовать секретные документы об убийстве Кеннеди

Вашингтон, 21 октября. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассекретить документы, которые касаются гибели 35-го американского президента Джона Кеннеди, сообщив о своем решении в Twitter.

Накануне западное издание Politico сообщило, что Трамп может наложить запрет на публикацию подробностей об убийстве Джона Кеннеди, речь идет о документах, датированных 1990-ми годами. По мнению СМИ, эта информация может поставить под удар нацбезопасность США.

Известно, что Джордж Буш-старший подписал закон, согласно которому америкакские спецслужбы обнародуют свыше трех тысяч документов, связанных с преступлением. Публикация материалов должна состояться не позднее 26 октября текущего года.

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened.