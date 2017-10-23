Венедиктов рассказал о состоянии журналистки «Эха Москвы» после нападения

В Избранное

Москва, 23 октября. Раненная в результате нападения заместитель главного редактора «Эха Москвы» ведущая Татьяна Фельгенгауэр находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил главред радиостанции Алексей Венедиктов.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Фельгенгауэр получила ножевое ранение в шею и была госпитализирована в институт Склифосовского, где ей провели операцию.

По словам Венедиктова, Фельгенгауэр потеряла много крови: «Все было в крови», — рассказал он.

Венедиктов намерен попросить акционеров «Газпром-медиа» усилить меры безопасности после случившегося.

Напомним, 23 октября неизвестный ворвался в здание редакции «Эхо Москвы» и ударил ножом ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Нападавший задержан. По данным корреспондента ФАН, при себе у него было израильское водительское удостоверение.