Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к югу от Меядина
Общество
Венедиктов рассказал о состоянии журналистки «Эха Москвы» после нападения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Венедиктов рассказал о состоянии журналистки «Эха Москвы» после нападения

    16:07  23 Октября 2017
    36

    Венедиктов рассказал о состоянии журналистки «Эха Москвы» после нападения

    Москва, 23 октября. Раненная в результате нападения заместитель главного редактора «Эха Москвы» ведущая Татьяна Фельгенгауэр находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил главред радиостанции Алексей Венедиктов.

    Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Фельгенгауэр получила ножевое ранение в шею и была госпитализирована в институт Склифосовского, где ей провели операцию.

    По словам Венедиктова, Фельгенгауэр потеряла много крови: «Все было в крови», — рассказал он.

    Венедиктов намерен попросить акционеров «Газпром-медиа» усилить меры безопасности после случившегося.

    Напомним, 23 октября неизвестный ворвался в здание редакции «Эхо Москвы» и ударил ножом ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Нападавший задержан. По данным корреспондента ФАН, при себе у него было израильское водительское удостоверение.

    Автор: Герман Парло
    #нападение #фельгенгауэр #венедиктов #эхомосквы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        99
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        3439
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        880
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        935