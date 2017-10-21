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Политика
Косачев обсудит с парламентариями Ирака ситуацию в Сирии
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    Косачев обсудит с парламентариями Ирака ситуацию в Сирии

    19:20  21 Октября 2017
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    Косачев обсудит с парламентариями Ирака ситуацию в Сирии

    Москва, 21 октября. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев 26 октября обсудит с иракскими парламентариями ядерную программу Ирана, ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом.

    «Среди тем обсуждения — борьба с международным терроризмом, ситуация в Сирии и ядерная программа Ирана», — заявил он в интервью РИА Новости.

    Ранее Косачев заявил, что седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет, скорее всего, 30-31 октября

    Напомним, глава МИД Ирака на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве обсудит ситуацию в Ираке, САР и другие вопросы региональной повестки.

    Автор: Тимур Румянцев
    #косачев
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