Косачев обсудит с парламентариями Ирака ситуацию в Сирии

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Москва, 21 октября. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев 26 октября обсудит с иракскими парламентариями ядерную программу Ирана, ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом.

«Среди тем обсуждения — борьба с международным терроризмом, ситуация в Сирии и ядерная программа Ирана», — заявил он в интервью РИА Новости.

Ранее Косачев заявил, что седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет, скорее всего, 30-31 октября.

Напомним, глава МИД Ирака на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве обсудит ситуацию в Ираке, САР и другие вопросы региональной повестки.