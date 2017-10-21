Лавров и глава МИД Ирака обсудят ситуацию в Сирии, Иракском Курдистане

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Москва, 21 октября. Глава МИД Ирака на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве обсудит ситуацию в Ираке, САР и другие вопросы региональной повестки, сообщили в МИД России.

Ситуация в Сирии и Ираке станет темой переговоров глав МИД России и Ирака. Визит иракского высокопоставленного дипломата Ибрагима Джаафари намечен на 23-25 октября.

«Их центральной темой (переговоров — прим. ФАН.) станет развитие ситуации в Ираке, в том числе в контексте завершающегося этапа контртеррористической операции по ликвидации присутствия ИГИЛ1 (запрещена в РФ)», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Лавров и Джаафари также затронут обстановку, которая складывается вокруг Иракского Курдистана после проведения в автономии референдума о независимости. Дипломаты обсудят положение Сирии в контексте усилий России по выходу из сирийского кризиса с учетом итогов шестой встречи на площадке Астаны.

1 Организация запрещена на территории РФ.