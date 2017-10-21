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Путин заявил о необходимости внедрения новых технологий в широкую практику
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    Путин заявил о необходимости внедрения новых технологий в широкую практику

    18:23  21 Октября 2017
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    Путин заявил о необходимости внедрения новых технологий в широкую практику

    Сочи, 21 октября. Президент Российской Федерации на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов заявил о необходимости эффективно использовать новые технологии и внедрять их в широкую практику.

    Так, российский лидер отметил, что уже в ближайшем будущем из западной точки РФ — Калиниграда — можно будет добраться до Владивостока за 20 минут с помощью космической техники. Путин отметил, что с такой скорости летит ракета.

    «Но нам нужно добиваться того, чтобы это все внедрялось в широкую практику», — подчеркнул глава государства.

    По его словам, «совершенно точно» это можно сделать, но для этого «нужно эффективно использовать новые технологии, внедрять их».

    Ранее Владимир Путин выразил мнение, что в ближайшем будущем уровень генной инженерии будет таким высоким, что сделает возможным генетическое программирование человека, и это может оказаться «страшнее атомной бомбы».

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #сочи
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