Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Житель Псковской области предстанет перед судом за повторное нарушение ПДД
Общество
Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

    18:14  21 Октября 2017
    2659

    Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

    Сочи, 21 октября. Глава государства Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем уровень генной инженерии будет таким высоким, что сделает возможным генетическое программирование человека, и это может оказаться «страшнее атомной бомбы».

    Президент России Владимир Путин в ходе закрытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи прокомментировал вопрос о будущем развитии технологий. По мнению главы государства, генная инженерия подарит миру потрясающие возможности в области фармакологии, изменения человеческого кода.

    «Можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, гениальный музыкант, но может быть и военный  — человек, который может воевать без страха, и без чувства сострадания, и сожаления, и без боли»,  —  отметил российский лидер. 

    Путин акцентировал внимание на том, что человечество вскоре вступит в сложный и ответственный период развития. 

    «И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы», — добавил он.
     

    При этом Путин заметил, что новые технологии следует использовать и активно внедрять на всех уровнях, не забывая о профессиональной этике и вопросах нравственности. Он призвал молодежь помнить об ответственности, работать на укрепление человека, а не его разрушение.

    Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #сочи
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        2659
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        2136
        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        15:30   21 Октября 2017
        278
        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        9:08   21 Октября 2017
        290