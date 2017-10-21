Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

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Сочи, 21 октября. Глава государства Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем уровень генной инженерии будет таким высоким, что сделает возможным генетическое программирование человека, и это может оказаться «страшнее атомной бомбы».

Президент России Владимир Путин в ходе закрытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи прокомментировал вопрос о будущем развитии технологий. По мнению главы государства, генная инженерия подарит миру потрясающие возможности в области фармакологии, изменения человеческого кода.

«Можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, гениальный музыкант, но может быть и военный — человек, который может воевать без страха, и без чувства сострадания, и сожаления, и без боли», — отметил российский лидер.

Путин акцентировал внимание на том, что человечество вскоре вступит в сложный и ответственный период развития.

«И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы», — добавил он.



При этом Путин заметил, что новые технологии следует использовать и активно внедрять на всех уровнях, не забывая о профессиональной этике и вопросах нравственности. Он призвал молодежь помнить об ответственности, работать на укрепление человека, а не его разрушение.