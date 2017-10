«Будущее начинается здесь»: Путин по-английски обратился к молодежи на фестивале в Сочи

В Избранное

Сочи, 21 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился на английском языке к участникам и гостям Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

«Future starts here and now future is you» («Будущее начинается здесь, и теперь будущее — это вы» — ред.), — заявил российский лидер на шоу «Россия», посвященном Дню России на ВФМС.

«Спасибо, что доверяете нам», — отметил глава российского государства, выразив уверенность в полезности фестиваля для 30 тысяч молодых людей, которые приехали в нашу страну со всего мира.

Путин завершил свое выступление пожеланием всего лучшего на английском языке: «All the best».

Ранее Владимир Путин обратился к молодежи на Всемирном фестивале в Сочи, призвав не забывать о нравственно-этических основах в выбранной профессии.