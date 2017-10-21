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«Будущее начинается здесь»: Путин по-английски обратился к молодежи на фестивале в Сочи
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    «Будущее начинается здесь»: Путин по-английски обратился к молодежи на фестивале в Сочи

    18:09  21 Октября 2017
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    «Будущее начинается здесь»: Путин по-английски обратился к молодежи на фестивале в Сочи

    Сочи, 21 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился на английском языке к участникам и гостям Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

    «Future starts here and now future is you» («Будущее начинается здесь, и теперь будущее  — это вы» — ред.), — заявил российский лидер на шоу «Россия», посвященном Дню России на ВФМС. 

    «Спасибо, что доверяете нам», — отметил глава российского государства, выразив уверенность в полезности фестиваля для 30 тысяч молодых людей, которые приехали в нашу страну со всего мира.

    Путин завершил свое выступление пожеланием всего лучшего на английском языке: «All the best». 

    Ранее Владимир Путин обратился к молодежи на Всемирном фестивале в Сочи, призвав не забывать о нравственно-этических основах в выбранной профессии.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
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