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Сирия новости 21 октября 19.30: САА при помощи ВКС РФ освободила Эль-Карьятейн, полковник САР погиб в Дейр эз-Зоре
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    Сирия новости 21 октября 19.30: САА при помощи ВКС РФ освободила Эль-Карьятейн, полковник САР погиб в Дейр эз-Зоре

    19:30  21 Октября 2017
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    САА при помощи ВКС РФ освободила Эль-Карьятейн

    Сирия, 21 октября. САА при помощи ВКС РФ освободила город Эль-Карьятейн к юго-востоку от Хомса. Полковник армии САР Ваиль Зейзафун был убит террористами в Дейр эз-Зоре. ВС Ирака уничтожили семь военных пикапов ИГ1 в провинции Аль-Анбар, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: нанесли точечные авиаудары по ИГ в окрестностях Эль-Карьятейна юго-восточнее Хомса.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили город Эль-Карьятейн в провинции Хомс; потеряли полковника САА Ваиля Зейзафуна к северо-востоку от Дейр эз-Зора; нанесли ответные удары по позициям исламистов на окраине города Аль-Латамина к северу от Хамы.

    «Исламское государство»: лишилось «джихад-мобиля» на окраине населенного пункта Хувейджат Сакр в Дейр эз-Зоре; подверглось авиаударам ВВС Сирии в районе города Абу Кемаль близ границы с Ираком; потеряло семь военных пикапов в результате авианалета ВВС Ирака в провинции Аль-Анбар.

    «Тахрир Аш-Шам»: организовала взрыв на позициях САА в западной части провинции Дамаск; обстреляла населенный пункт Мхарде на севере Хамы; отбила у ИГ деревни Уммаяль и Таль Абу Маяль северо-восточнее Хамы.

    «Файлак Ар-Рахман»: отразила атаку САА в районе Восточной Гуты Дамаска.

    Курды: продолжают разминировать территории города Ракка.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Военный источник в сети Twitter (athadsy65) сообщает о продолжающихся столкновениях между правительственными силами и радикалами формирования «Файлак Ар-Рахман» на территории оазиса Восточная Гута на северо-востоке Дамаска. По данным Twitter-канала, Сирийская арабская армия (САА) предприняла новую попытку наземного наступления, однако атака была отбита. Никакой информации о потерях сторон пока не поступало.

    Тем временем в западной части региона не утихают столкновения между «Ан-Нусрой»*** и правительственными подразделениями. Как передает источник на своей странице в Telegram (SRNN2011), на позициях армии Башара Асада недалеко от города Бейт Джинн прогремел взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ). О возможных пострадавших не сообщалось.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Сирийская арабская армия (САА) объявила о полном освобождении древнего города Эль-Карьятейн, находящегося юго-восточнее административного центра провинции, передает информационное агентство Al Masdar News. Данную информацию также подтверждает Twitter-канал (MIG29_). Заключительная фаза военной операции по освобождению города началась сегодня утром. После нескольких воздушных атак российских ВКС сопротивление радикалов «Исламского государства»1 удалось сломить. Напомним, ИГИЛовцы получили контроль над Эль-Карьятейном 1-го октября этого года.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Новостной портал Al Manar News сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) и союзные ей проасадовские ополченцы-шииты уничтожили «джихад-мобиль» террористов «Исламского государства» на окраине населенного пункта Хувейджат Сакр, расположенного к юго-востоку от города Дейр эз-Зор. Однако боевикам террористической группировки удалось убить полковника войск САР Ваиля Зейзафуна, который заменил на посту генерала Иссама Захреддина, похороненного накануне в Эс-Сувейде. Об этом сообщает оппозиционный военный источник в Telegram (SRNN2011). Подробности произошедшего в данный момент выясняются.

    Тем временем военные самолеты сирийских ВВС активизировали боевые вылеты в районе города Абу Кемаль близ сирийско-иракской границы. Никакой информации о нанесенном ИГИЛовцам уроне пока не поступало.

    В свою очередь, Сирийская демократическая армия**** (SDF) продолжает развивать наступление к северо-западу от столицы провинции. Согласно сведениям, опубликованным на военной карте Civil War Map, курды захватили деревни Джубейла, Аль-Хиссан и Шакра. Тогда как Twitter-канал (watanisy) утверждает, что поселение Аль-Хиссан несколькими часами ранее освободили силы САА.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Демократические силы Сирии (SDF) продолжают обезвреживание взрывных устройств, заложенных боевиками «Исламского государства» в административном центре региона, сообщает на своей странице в Twitter военный источник (SRNN2011).

    По данным Организации Объединенных Наций (ООН), около 80 процентов города сейчас пустует. Операция курдов и Соединенных Штатов Америки по захвату Ракки привела практически к полному уничтожению города. Напомним, во время осады ИГИЛовецв ВВС международной коалиции, возглавляемой США, регулярно проводили бомбардировки в столице региона, в результате чего было не только разрушено множество зданий, но и убито большое количество мирных жителей.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    В северной части региона не прекращаются перестрелки между силами Сирийской арабской армии (САА) и радикалами вооруженной оппозиции, в частности, «Джебхат Ан-Нусры»1. Как передает информационный портал Al Manar News, боевики открыли огонь из минометов по населенному пункту Мхарде, подконтрольному правительственным войскам. Данные о возможных жертвах среди мирного населения пока устанавливаются. В ответ на обстрелы подразделения Башара Асада нанесли артиллерийские удары по опорным пунктам исламистов, с позиций которых был открыт огонь, на окраине города Аль-Латамина, сообщает военный источник в сети Twitter (SRNN2011). 

    Между тем отряды коалиции «Тахрир Аш-Шам» продолжают столкновения с террористами «Исламского государства» к западу от стратегической магистрали Алеппо — Ханассер — Итрия — Саламия — Хама. По информации источника, подконтрольного вооруженной оппозиции, исламистам «Ан-Нусры» удалось вернуть контроль над деревнями Уммаяль и Таль Абу Маяль.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Оттеснив курдские подразделения из провинции Киркук, правительственные войска вновь сконцентрировали усилия на борьбе с террористами «Исламского государства». В городе Баакуба в Дияле была обнаружена и уничтожена одна из «спящих ячеек» террористической группировки, передает агентство новостей Al Sumaria News.

    Тем временем иракские военные самолеты провели серию боевых вылетов в провинции Аль-Анбар. Согласно сведениям информагентства Iraqi News, в результате авиаударов семь военных пикапов, принадлежащих ИГИЛовцам, были уничтожены в пустыне Аль-Ратба.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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