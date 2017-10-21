Главные новости 21 октября

В Избранное

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 21 октября.

Необходимо понять, означает ли заявление президента США Дональда Трампа по Ирану отказ США от выполнения СВПД, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. МИД РФ выясняет, означает ли заявление Трампа по Ирану отказ от ядерной сделки.

НАТО «не сможет отразить угрозу извне, в том числе со стороны России», так как не готова вовремя доставить свои войска на позиции. Об этом сообщает еженедельник Der Spiegel со ссылкой на доклад NATO SECRET. НАТО не сможет отразить «российскую угрозу»: Spiegel опубликовал секретный доклад альянса.

Сирия, 21 октября. САА при поддержке ВКС РФ продвигается к месторождению Аль-Омар в Дейр эз-Зоре, ИГ1 укрепляет оборону Абу Кемаля, армия Ирака установила полный контроль над провинцией Киркук. Сирия итоги за сутки на 21 октября 06.00: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к месторождению Аль-Омар, ИГ укрепляет оборону Абу Кемаля.

Сирия, 21 октября. Свыше ста боевиков сдались САА в Хомсе; ВС Ирака продвигаются к Эрбилю; «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается вернуть контроль над территориями, захваченными ИГ (запрещено в РФ). Сирия новости 21 октября 07.00: свыше ста боевиков сдались САА в Хомсе; ВС Ирака продвигаются к Эрбилю.

ВКС РФ ликвидировали военную базу «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Израиль уничтожил технику САА в районе Голанских высот. Появились неподтвержденные данные о том, что САА достигла поля Аль-Омар в Дейр эз-Зоре. Сирия новости 21 октября 12.30: ВКС РФ уничтожили базу «Нусры» в Идлибе, Израиль ударил по технике САА.

Председатель российской части межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия снимает ограничения на поставку турецких томатов с 1 ноября. Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о гибели почти 60 сотрудников МВД Египта в бою с террористами. Об открытии Египта для туристов из РФ не может быть речи — Клинцевич.

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от террористов ИГИЛ1 (запрещено в РФ) город Аль-Маядин, а также значительные территории в провинции Дейр эз-Зор. SDF при поддержке США освободили город Ракка. В Дейр эз-Зоре погиб генерал САА Иссам Захреддин. Сирия итоги недели 15-21 октября: освобождение Аль-Маядина и Ракки, форсирование Евфрата.

Израиль нанес новый удар по территории Сирии, уничтожив часть оружия САА. Для чего? Возможно ли новое обострение в отношениях Дамаска и Тель-Авива? Об этом читайте в материале Федерального агентства новостей. Сирия под прицелом Израиля: игры с огнем — авиаудары и союз с «Джебхат ан-Нусрой»1 ради ослабления САР.

Киевский политолог Алексей Якубин заявил, что власти Украины сделали попытку внедрения «троянских коней» в ряды протестующих у стен Верховной рады. Власти Украины попытались внедрить «троянских коней» в ряды протестующих у Рады.

1 Организация запрещена на территории РФ.