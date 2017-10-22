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Путин: Россия навсегда останется в сердцах участников сочинского фестиваля
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    Путин: Россия навсегда останется в сердцах участников сочинского фестиваля

    20:00  22 Октября 2017
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    Путин: Россия навсегда останется в сердцах участников сочинского фестиваля

    Сочи, 21 октября. Глава государства РФ Владимир Путин уверен, что участники Всемирного фестиваля молодежи студентов в Сочи уедут на родину, оставив частичку своего сердца в России. 

    В сочинском Медал Плаза проходит шоу «Россия», в ходе которого президент Владимир Путин выразил уверенность на то, что участники фестиваля молодежи уедут на родину с лучшими воспоминаниями. 

    «Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца, —сказал российский лидер. — Но Россия всегда останется в вашем сердце».

    Путин отметил, что неделя фестиваля была очень плодотворной для молодежи, представители которой приехали в Россию со всего мира. Он поблагодарил собравшихся участников за доверие, а также за «энергию молодых», которая царит на фестивальной площадке. Глава государства подчеркнул, что будущее начинается уже сегодня.

    Путин: Россия навсегда останется в сердцах участников сочинского фестиваля

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #сочи
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