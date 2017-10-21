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Путин призвал молодежь строить прикладные планы
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    Путин призвал молодежь строить прикладные планы

    17:52  21 Октября 2017
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    Путин призвал молодежь строить прикладные планы

    Сочи, 21 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин, общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, посоветовал им строить на будущее только реализуемые планы, всегда думая о том, как они будут выполнены.

    «Эти планы — если это, конечно, не планы в области фундаментальной науки — должны быть прикладными, они должны быть реализуемыми, исходя не только из завтрашнего и послезавтрашнего дня, но и из дня сегодняшнего», — подчеркнул глава государства. 

    Ранее российский лидер выразил мнение, что те люди, которые не только обладают набором знаний, но могут креативно и планово мыслить и работать в команде, в будущем получат конкурентные преимущества.

    Владимир Путин также призвал участников Фестиваля не забывать о нравственно-этических основах в выбранной профессии.

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
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