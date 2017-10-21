Сирия в центре межконфессиональной войны, устроенной США: «Джебхат ан-Нусра» взорвала мечеть в Хаме

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Боевики террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в РФ), совершили вылазку на территорию подконтрольного правительственным силам САР города Тайбат Аль-Имам на севере провинции Хама, в ходе которой была уничтожена мечеть Аль-Имам Али. Местные жители подчеркивают, что именно подрыв мусульманского храма был единственной задачей данной спецоперации исламистов, передает портал «Русская весна».

Уничтоженный террористами минарет простоял больше тысячи лет. Согласно древней легенде, через эти сирийские земли проходил внук пророка Мухаммеда. Он остановился в поселке Тайбат Аль-Имам и был доволен оказанным местными жителями приемом. Уходя, пророк пообещал людям тысячу лет мира и процветания. В честь этого в 1002 году и была основана мечеть Аль-Имам Али. Тем не менее по прошествии обещанного срока благополучие и счастье покинуло эти места, отмечают сами жители.

Летом 2016-го года поселение было захвачено боевиками-исламистами. В самом населенном пункте и окрестностях до сих пор видны следы их пребывания: руины домов, подвергшихся обстрелам, погнутые железнодорожные рельсы. Кроме того, здесь почти совсем нет зданий, на которых отсутствовали бы следы выстрелов или взрывов. В апреле текущего года Тайбат Аль-Имам был освобожден, однако с тех пор поселок по-прежнему находится в непосредственной близости от линии разграничения с «Джебхат ан-Нусрой»1 и другими исламистскими группировками, которые время от времени ведут обстрелы и пытаются контратаковать.

В последний месяц базирующиеся на севере Хамы отряды террористов заметно активизировались, запустив контрнаступление на позиции Сирийской арабской армии (САА). Представители Министерства обороны РФ объяснили внезапное возобновление атак в этом регионе вмешательством американских спецслужб. С целью оттянуть правительственные войска и ВКС РФ от стратегически значимого Дейр эз-Зора они помогают боевикам планировать отвлекающие нападения в других районах Сирии.

Однако разрушение древнейшей мечети — это факт, указывающий на то, что в арабской республике параллельно разворачивается также и межконфессиональный конфликт, подчеркнул в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) востоковед и публицист Андрей Онтиков.

«К сожалению, эта ситуация с уничтожением религиозного артефакта сейчас совершенно стандартна для Сирии. В стране живут и сунниты, и шииты, и алавиты, и представители других течений. Безусловно, у каждого из них свои особенности, однако некоторые страны пытаются эксплуатировать данные религиозные отличия, дабы спровоцировать вооруженное противостояние, по тем или иным причинам отвечающее их геополитическим интересам. В САР также имеет место и межконфессиональный конфликт. Некоторые внешние игроки пытаются посеять раздор между представителями отдельных религий и течений: в частности, тут были и гонения на христиан. Данный инцидент с взрывом мечети далеко не первый: это ужасное событие, но подобное, к несчастью, уже стало элементом повседневности. Межконфессиональная рознь в САР специально провоцируется извне, имеет иностранную подпитку, и такие атаки являются неизбежным последствием этого».

Эксперт также подчеркнул, что боевики крайне радикальных и террористических формирований, таких как «Исламское государство»1, «Джебхат Фатх аш-Шам»1, намеренно уничтожают ценные культурные артефакты и места религиозного почитания, опираясь на идеи ваххабизма. Андрей Онтиков объясняет это тем, что исламисты не располагают адекватной идеологией и в своих идеях бесконечно далеки от здравого смысла. Более того, их толкование ислама в значительнейшей степени искажено.

«Причина подобных действий — превратное понимание ислама. Все мы знаем, что это религия мира и добра, она постулирует уважение к другим верованиям. Эти террористы, однако, очень извращенно понимают ислам, считая, что будто бы на земле нет места другим конфессиям. Соответственно, они принимаются уничтожать культурные ценности, тем или иным образом связанные с религиозными культами, не только с теми, которые существуют сейчас, но и с различными древними верованиями. Например, в той же Пальмире был уничтожен ряд языческих храмов».

1 Организация запрещена на территории РФ.