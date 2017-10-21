Путин призвал молодежь не забывать о нравственности и профессиональной этике

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Сочи, 21 октября. Глава государства Владимир Путин обратился к молодежи на Всемирном фестивале в Сочи, призвав не забывать о нравственно-этических основах в выбранной профессии.

Президент России Владимир Путин считает, что человечество вскоре может вступить в один из сложных и ответственных периодов своего существования, поэтому именно перед молодежью стоит большой выбор. В связи с этим он призвал участников фестиваля не забывать о вопросах нравственности и профессиональной этике.

«Когда мы что-то делаем, и чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны забывать про нравственные и этические основы нашего дела. Все, что мы делаем, должно идти на пользу людям, укреплять человека, а не разрушать его», — сказал российский лидер участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в Сочи.

Он напомнил, что новые технологии, которые активно развиваются по всему миру, должны идти вместе с морально-нравственной составляющей. В качестве примера Путин привел генную инженерию, когда ученые смогут «создавать человека с заданными характеристиками». Президент подчеркнул, что ряд технологий «может быть сложнее ядерной бомбы».