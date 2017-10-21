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Soft skills и другое мышление: Путин рассказал, какие люди добьются успеха в будущем
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    Soft skills и другое мышление: Путин рассказал, какие люди добьются успеха в будущем

    17:37  21 Октября 2017  /обновлено: 17:42  21 Октября 2017
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    Soft skills и другое мышление: Путин рассказал, какие люди добьются успеха в будущем

    Москва, 21 октября. Те люди, которые не только обладают набором знаний, но могут креативно и планово мыслить и работать в команде, в будущем получат конкурентные преимущества, считает президент Российской Федерации Владимир Путин.

    Так, на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов глава государства сказал: «Конкурентные преимущества получат те люди, которые не просто обладают набором интересных и важных знаний, а обладают тем, что сегодня называют Soft skills — и креативным, и плановым, и другими видами мышления».

    Ранее Владимир Путин принял участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», в ходе которой, в частности, ответил анекдотом на вопрос об участии в предстоящих выборах президента России.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
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