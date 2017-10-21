Власти Испании намерены провести досрочные выборы в Каталонии

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Мадрид, 21 октября. Испанское правительство разработало меры по разрешению каталонского кризиса на экстренном заседании в субботу. Среди них — проведение досрочных выборов в региональный парламент в течение шести месяцев, а также отстранение от должностей главы женералитета автономии, его зама и советников.

Сенат Испании впоследствии должен утвердить эти меры.

Решение об отстранении членов каталонского правительства стало первой — и главной — мерой.

«Мы попросим Сенат дать разрешение правительству принять следующие решения: во-первых, отстранить председателя правительства Каталонии, вице-председателя и остальных советников, которые в него входят», — заявил премьер Испании Мариано Рахой.

По его словам, функции членов каталонского правительства «на время, пока будет длиться чрезвычайная ситуация» возьмут на себя министры испанского кабинета.

Говоря о парламенте Каталноии, Рахой подчеркнул, что он пока не будет распущен, при этом будут ограничены его функции — он «не сможет предлагать кандидата на пост председателя женералитета», передает РИА Новости.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что референдум в Каталонии наглядно продемонстрировал, насколько может оказаться хрупкой ситуация даже в таком благополучном государстве, как Испания.