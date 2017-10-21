Радикалы могут учинить беспорядки: чем грозит роспуск правительства Каталонии

В Избранное

Глава Испании Мариано Рахой объявил о том, что власти применят 155 статью конституции и распустят парламент и правительство автономного сообщества Каталония. Это связано с тем, что желание региона отделиться противоречит интересам страны. Все необходимые документы переданы в Сенат, коллегиальный орган в течение недели должен принять решение по данному вопросу. Голосование состоится 27 октября. Если решение будет принято, в течение полугода в Каталонии состоятся выборы, которые определят нового главу автономного сообщества.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей предположила, что Мариано Рахой исчерпал все возможности решения данного вопроса с главой Каталонии Карлесом Пучдемоном до того, как объявил о своем решении задействовать 155 статью конституции.

«Самое главное, о чем Мариано Рахой сказал в своей речи — это то, что в Каталонии будут новые выборы. Их однозначно необходимо провести, чтобы понять, какова расстановка политических сил в регионе, каково соотношение этих политических сил. А также для того, чтобы выяснить, насколько Карлес Пучдемон и коалиция, которую он возглавляет, отражает мнение большинства каталонских избирателей. Результаты выборов никто не может предсказать, но вполне возможно, что коалиция, которую возглавляет президент Женералитета Каталонии, перестанет существовать», — говорит Черкасова.

По словам эксперта, внутри политической системы Каталонии есть противники сецессии, более того, сторонники сепарации Каталонии всегда являли собой меньшинство, хоть и влиятельное. Благодаря созданию сложной коалиции Пучдемону удалось сплотить вокруг себя сторонников о независимости и провести референдум. Но на самом деле коалиция являет очень непрочную конструкцию и является умеренной силой. Пучдемон зависит от ультралевых, которые не были довольны его действиями и подталкивали главу Каталонии к односторонним силовым решениям.

Черкасова подчеркнула, что радикалы могут спровоцировать столкновения с силовиками.

«Радикально настроенная молодежь может провести какие-то уличные акции протеста и учинить определенные беспорядки. Но я не ожидаю каких-то очень массовых выступлений», — подытожила она.

Напомним, 11 октября Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии, однако немедленно попросил парламент повременить с провозглашением независимости, поскольку надеялся на диалог с Мадридом. С точки зрения внутреннего права, декларация не имеет юридической силы, поскольку противоречит конституции Испании, где однозначно прописано, что регионы не имеют права на отделение.

Ранее Каталония пыталась провести плебисцит с целью выяснить, хотят ли граждане отделиться от Испании, в 2009 в 2011 и в 2014 годах. Почему Каталония хочет отделиться — в материале ФАН.