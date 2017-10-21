Сирия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве армий двух стран

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Дамаск, 21 октября. Главы генштабов ВС Ирана и Сирии Мохаммад Бакери и Али Абдалла Аюб подписали меморандум о развитии сотрудничества и координации армий, сообщили в Минобороны САР.

Дамаск посетил глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Бакери, где встретился с сирийским коллегой Али Абдаллой Аюбом.

«Состоялось подписание совместного меморандума и соглашения о развитии сотрудничества и координации между дружественными армиями в разных сферах», — говорится в релизе на сайте Минобороны САР.

Согласно меморандуму, стороны будут обмениваться информацией с поля боя, разведданными, военными технологиями. Сирия и Иран намерены укрепить взаимодействие по борьбе с терроризмом. Отметим, что рабочий визит Бакери в Сирию начался 17 октября.