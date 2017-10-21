Украинская полиция задержала грузовик с похищенными в Донбассе боеприпасами
Луганск, 21 октября. Украинская полиция задержала в Днепропетровской области грузовик с похищенными в Донбассе боеприпасами, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
По словам Марочко, в украинской армии в Донбассе продолжается массовое хищение оружия и боеприпасов.
«16 октября на блокпосту в населенном пункте Андроновка Днепропетровской области во время осмотра транспортного средства марки КамАЗ работники полиции обнаружили 550 гранат РГД-5, 187 гранат Ф-1, два гранатомета РПГ-22 и более 5000 патронов (калибра) 5,45 мм», — констатировал представитель народной милиции.
Марочко отметил, что все оружие и боеприпасы были изъяты правоохранителями. Водитель грузовика задержан.
«Уже установлено, что серийные номера на изъятых гранатометах соответствуют номерам, которые числятся в одном из подразделений 53-й отдельной механизированной бригады», — подчеркнул представитель военного ведомства.