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Украинская полиция задержала грузовик с похищенными в Донбассе боеприпасами
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    Украинская полиция задержала грузовик с похищенными в Донбассе боеприпасами

    16:47  21 Октября 2017
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    Украинская полиция задержала грузовик с похищенными в Донбассе боеприпасами

    Луганск, 21 октября. Украинская полиция задержала в Днепропетровской области грузовик с похищенными в Донбассе боеприпасами, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

    По словам Марочко, в украинской армии в Донбассе продолжается массовое хищение оружия и боеприпасов.

    «16 октября на блокпосту в населенном пункте Андроновка Днепропетровской области во время осмотра транспортного средства марки КамАЗ работники полиции обнаружили 550 гранат РГД-5, 187 гранат Ф-1, два гранатомета РПГ-22 и более 5000 патронов (калибра) 5,45 мм», — констатировал представитель народной милиции.

    Украинская полиция задержала грузовик с похищенными в Донбассе боеприпасами

    Марочко отметил, что все оружие и боеприпасы были изъяты правоохранителями. Водитель грузовика задержан.

    «Уже установлено, что серийные номера на изъятых гранатометах соответствуют номерам, которые числятся в одном из подразделений 53-й отдельной механизированной бригады», — подчеркнул представитель военного ведомства.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ато #всу #лнр #марочко #грузовик
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