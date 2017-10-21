Украинская полиция задержала грузовик с похищенными в Донбассе боеприпасами

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Луганск, 21 октября. Украинская полиция задержала в Днепропетровской области грузовик с похищенными в Донбассе боеприпасами, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По словам Марочко, в украинской армии в Донбассе продолжается массовое хищение оружия и боеприпасов.

«16 октября на блокпосту в населенном пункте Андроновка Днепропетровской области во время осмотра транспортного средства марки КамАЗ работники полиции обнаружили 550 гранат РГД-5, 187 гранат Ф-1, два гранатомета РПГ-22 и более 5000 патронов (калибра) 5,45 мм», — констатировал представитель народной милиции.

Марочко отметил, что все оружие и боеприпасы были изъяты правоохранителями. Водитель грузовика задержан.