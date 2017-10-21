В Москве готовы изменить законодательство для ответа на разрушительную политику США

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Москва, 21 октября. В МИД России допустили возможность внесения изменений в законодательство «для более эффективного противодействия разрушительной политике Вашингтона» на фоне антироссийских санкций и скандала вокруг российской дипсобственности в США.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что власти могут внести изменения в законодательство для противодействия «разрушительной политике» США.

«Мы чувствуем, что для того, чтобы выстроить свою линию противодействия, свою контригру еще более эффективно, нам, возможно, понадобятся определенные дополнения и уточнения в действующую законодательную базу», — прокомментировал высокопоставленный дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе итогового заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона. По мнению главы государства, ситуация с США связана не только с позицией Дональда Трампа, а с американским истеблишментом, оказывающим сопротивление Белому дому.

Отметим, что 2 августа президент США подписал новый пакет антироссийских санкций, 12 октября американские власти сняли флаги РФ с дипмиссиий в Сан-Франциско и Вашингтоне. Москва рассматривает действия США как «враждебные акции».