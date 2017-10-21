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Голый Шнуров станцевал под Настю Кудри в Риме
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    Голый Шнуров станцевал под Настю Кудри в Риме

    16:17  21 Октября 2017
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    Голый Шнуров станцевал под Настю Кудри в Риме

    Рим, 21 октября. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров снял видео «Римские каникулы», в котором голым танцует под песню дочери совладельца УГМК певицы Насти Кудри.

    На ролике Шнуров сидит абсолютно голым в кресле перед столом, закинув ногу на ногу. Певец размахивает руками, подтанцовывая под композицию. В руках музыкант держит телефон, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». Размещенное видео певец назвал «Римские каникулы».

    Ранее сообщалось, что клип группы «Ленинград» на песню «Кольщик» номинирован на британскую премию UK Music Video Awards в нескольких категориях — «Лучшее иностранное альтернативное видео», «Лучший монтаж видео» и «Лучшие визуальные эффекты в видео».

     

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #шнуров #видео #ленинград #голый #настя кудри
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