Голый Шнуров станцевал под Настю Кудри в Риме

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Рим, 21 октября. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров снял видео «Римские каникулы», в котором голым танцует под песню дочери совладельца УГМК певицы Насти Кудри.

На ролике Шнуров сидит абсолютно голым в кресле перед столом, закинув ногу на ногу. Певец размахивает руками, подтанцовывая под композицию. В руках музыкант держит телефон, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». Размещенное видео певец назвал «Римские каникулы».

Ранее сообщалось, что клип группы «Ленинград» на песню «Кольщик» номинирован на британскую премию UK Music Video Awards в нескольких категориях — «Лучшее иностранное альтернативное видео», «Лучший монтаж видео» и «Лучшие визуальные эффекты в видео».