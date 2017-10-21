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Новости Сирии
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Общество
Главный тренер «Арсенала» объяснил, зачем надевал футболку с Путиным
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    Главный тренер «Арсенала» объяснил, зачем надевал футболку с Путиным

    16:19  21 Октября 2017
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    Главный тренер «Арсенала» объяснил, зачем надевал футболку с Путиным

    Москва, 21 октября. Главный тренер профессионального российского футбольного клуба из Тулы «Арсенал» Миодраг Божович прокомментировал свой поступок, когда он был наставником сербского футбольного клуба «Црвена Звезда». Тогда он принял участие в праздновании чемпионства, надев футболку с изображением президента России Владимира Путина. 

    Ряд журналистов расценили данный поступок как стремление балканского специалиста вернуться в Российскую Федерацию. Стоит отметит, что через некоторое время Миодраг возглавил клуб из Тулы.

    «Я надел майку с Путиным, когда мы стали чемпионами, — цитирует Божовича сайт «Матч ТВ». — У меня была хорошая работа в хорошем клубе, премиальные за победу. О какой работе в России я мог тогда думать? А то, что люблю Россию, никогда и не скрывал».

    Напомним, ранее сообщалось, что более 80% жителей России одобряют работу Владимира Путина на посту президента страны, 79% высказывают российскому лидеру доверие. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #арсенал #миодраг божович
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