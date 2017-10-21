Главный тренер «Арсенала» объяснил, зачем надевал футболку с Путиным

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Москва, 21 октября. Главный тренер профессионального российского футбольного клуба из Тулы «Арсенал» Миодраг Божович прокомментировал свой поступок, когда он был наставником сербского футбольного клуба «Црвена Звезда». Тогда он принял участие в праздновании чемпионства, надев футболку с изображением президента России Владимира Путина.

Ряд журналистов расценили данный поступок как стремление балканского специалиста вернуться в Российскую Федерацию. Стоит отметит, что через некоторое время Миодраг возглавил клуб из Тулы.

«Я надел майку с Путиным, когда мы стали чемпионами, — цитирует Божовича сайт «Матч ТВ». — У меня была хорошая работа в хорошем клубе, премиальные за победу. О какой работе в России я мог тогда думать? А то, что люблю Россию, никогда и не скрывал».

Напомним, ранее сообщалось, что более 80% жителей России одобряют работу Владимира Путина на посту президента страны, 79% высказывают российскому лидеру доверие.