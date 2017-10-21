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Общество
Рособрнадзор отозвал лицензии у двух вузов
Общество
Рособрнадзор отозвал лицензии у двух вузов
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    Рособрнадзор отозвал лицензии у двух вузов

    15:38  21 Октября 2017
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    Рособрнадзор отозвал лицензии у двух вузов

    Москва, 21 октября. Рособрнадзор отозвал лицензии у Московской академии творчества и Индустриального института.

    Действие лицензий АНОО ВО «Индустриальный институт» и НЧОУ ВО «Московская академия творчества» было прекращено на основании решения Арбитражного суда, сообщает пресс-служба ведомства.  

    Кроме того, за неисполнение предписаний Рособрнадзор приостановил прием в Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета» и Академию туризма и международных отношений в Екатеринбурге.

    Напомним, в конце сентября Рособрнадзор запретил прием в два московских вуза.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #рособрнадзор #образование #вуз #лицензия
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