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Роскосмос запланировал два пуска с космодрома «Восточный» в 2018 году
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    Роскосмос запланировал два пуска с космодрома «Восточный» в 2018 году

    16:39  21 Октября 2017
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    Роскосмос запланировал два пуска с космодрома «Восточный» в 2018 году

    Москва, 21 октября. Заместитель гендиректора Роскосмоса по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов заявил, что корпорация планирует не менее двух пусков с космодрома «Восточный» в 2018 году.

    «По нашей, по государственной линии планируется не менее двух пусков», — сказал он.

    По его словам, это парный запуск двух космических аппаратов «Канопус-В» №5 и №6 и запуск космического аппарата «Метеор-М» №2–2. 

    «Запуск — второе полугодие следующего года», — отметил Хайлов.

    Так, на 28 ноября запланирован запуск космического аппарата «Метеор М2-1», 22 декабря должен состояться запуск одной ракетой парных космических аппаратов «Канопус-В» №3 и 4.

    Напомним, ранее заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Савельев заявил, что количество пусков с Байконура может быть увеличено в 2018 году.


     

    Автор: Тимур Румянцев
    #роскосмос
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