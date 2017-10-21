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Функция Роскомнадзора по выявлению детской порнографии в Сети важна — эксперт
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    Функция Роскомнадзора по выявлению детской порнографии в Сети важна — эксперт

    15:57  21 Октября 2017
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    Активность пользователей — основной фактор безопасного Интернета, считают в Роскомнадзоре

    Роскомнадзор продолжает системную и последовательную работу по защите законных прав и интересов несовершеннолетних. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин принял участие в заседании рабочей группы Госдумы, где обсуждалась комплексная подготовка проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии.

    Чтобы удалять противозаконный контент, сотрудники Роскомнадзора активно используют Единый реестр противоправной информации. Эффективность механизма состоит в том, что его могут использовать не только представители профильного ведомства, следящего за распространением информации, но и сами граждане.

    С момента его существования было 152,5 тысячи жалоб от граждан и представителей организаций на детскую порнографию. Более 9 тысяч подобных фактов было выявлено сотрудниками Роскомнадзора. По результатам проверок было заблокировано 43 тысячи сайтов или страниц, содержащих незаконные фото- и видеоматериалы.

    Активность пользователей — основной фактор безопасного Интернета, считают в Роскомнадзоре

    Председатель совета директоров Института развития информационного общества Юрий Хохлов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей указал, что работу Роскомнадзора сложно недооценить.

    «У нас нет статистики, возможно, граждане и организации направили несколько дублирующих друг друга жалоб на тот ли иной сайт или страницу. Может оказаться так, что 43 тысячи запретов, которые инициировал Роскомнадзор в соответствии с законом, покрыли все жалобы», — говорит Хохлов.

    Эксперт указывает, что действующие нормативно-правовые акты необходимо соблюдать. И обязанность по выявлению запрещенного контента возложена именно на Роскомнадзор.

    «Я могу сказать, что гораздо больше пользы для общества и общественного сознания принесет правильное воспитание детей в семье и в школе, чтобы подрастающее поколение не посещало подобного рода ресурсы», — рассуждает Хохлов.

    В Роскомнадзоре также считают, что развитие отраслевого сообщества невозможно без внедрения регламентированных этических норм. Поэтому РКН разработал «Кодекс добросовестных практик», который активно внедряется в регионах страны.

    Юрий Хохлов также напомнил, что Роскомнадзор играет немаловажную роль в информационном обществе.

    «Как на один из социальных институтов на Роскомнадзор возложена функция по выявлению фактов распространения детской порнографии в соответствии с законодательством. Естественно, что его роль достаточно важна. Кто-то должен выявлять противоправный контент. Это может делать государство, как это происходит в России, либо организации и граждане. Все заинтересованные стороны так или иначе должны в этом участвовать. Около двух десятков лет назад очень активно обсуждались вопросы этики и поведения людей в сети», — рассуждает эксперт.

    Активность пользователей — основной фактор безопасного Интернета, считают в Роскомнадзоре

    По словам Юрия Хохлова, развитие информационного общества приведет к тому, в будущем частично функции Роскомнадзора будут решать сами граждане.

    «Часть задач, которые решает государство, вернется назад в общество, и будет регулироваться другими методами, в первую очередь с помощью цифровых технологий», — резюмировал эксперт.

    Автор: Михаил Блинов
    #безопасность #роскомнадзор #ркн #информационная безопасность #информационное общество
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