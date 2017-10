Спецрейс с русскими женщинами и детьми из Сирии приземлился в Грозном

Дорогие друзья! Операция по поиску и возвращению из Сирии граждан России, проводимая Представителем Главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки, дорогим БРАТОМ Зиядом Сабсаби при содействии военнослужащих и военной полиции российского военного контингента, оказалась очень результативной. В самое ближайшее время в Грозный будут доставлены семь женщин и 14 детей. В пятницу к группе женщин и детей, доставленных в четверг на российскую авиабазу в Хмеймим, присоединись ещё три женщины и три ребёнка. В результате проделанной нашими представителями кропотливой работы, их сперва нашли и привезли из города Эфрин в Алеппо. А оттуда уже были доставлены в Хмеймим. Россия не бросает своих граждан в беде! #Кадыров #Россия #Чечня #Сирия #Дети

