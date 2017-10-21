Спецрейс с русскими женщинами и детьми из Сирии приземлился в Грозном

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Грозный, 21 октября. В Грозном приземлился первый спецрейс с русскими женщинами и детьми, которые были найдены и спасены из горячих точек Сирии.

На борту самолета находились 14 детей и 7 женщин. Их сопровождали российские военные, а также представитель главы Чечни на Ближнем Востоке и в Северной Африке Зияд Сабсаби. Это первый спецрейс, который доставил в Чечню из горячих точек Сирии граждан России.

«Мы их собирали, пока находились в Грозном, из разных городов Сирии и тюрем, — цитирует РИА Новости Сабсаби. — Находясь в Грозном, мы вели эту работу и, после того как была сформирована группа, начали операцию по вывозу людей, подключив Минобороны России».

Он подчеркнул, что это была настоящая военная операция.