Спецрейс с русскими женщинами и детьми из Сирии приземлился в Грозном
Грозный, 21 октября. В Грозном приземлился первый спецрейс с русскими женщинами и детьми, которые были найдены и спасены из горячих точек Сирии.
На борту самолета находились 14 детей и 7 женщин. Их сопровождали российские военные, а также представитель главы Чечни на Ближнем Востоке и в Северной Африке Зияд Сабсаби. Это первый спецрейс, который доставил в Чечню из горячих точек Сирии граждан России.
«Мы их собирали, пока находились в Грозном, из разных городов Сирии и тюрем, — цитирует РИА Новости Сабсаби. — Находясь в Грозном, мы вели эту работу и, после того как была сформирована группа, начали операцию по вывозу людей, подключив Минобороны России».
Дорогие друзья! Операция по поиску и возвращению из Сирии граждан России, проводимая Представителем Главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки, дорогим БРАТОМ Зиядом Сабсаби при содействии военнослужащих и военной полиции российского военного контингента, оказалась очень результативной. В самое ближайшее время в Грозный будут доставлены семь женщин и 14 детей. В пятницу к группе женщин и детей, доставленных в четверг на российскую авиабазу в Хмеймим, присоединись ещё три женщины и три ребёнка. В результате проделанной нашими представителями кропотливой работы, их сперва нашли и привезли из города Эфрин в Алеппо. А оттуда уже были доставлены в Хмеймим. Россия не бросает своих граждан в беде! #Кадыров #Россия #Чечня #Сирия #Дети
Он подчеркнул, что это была настоящая военная операция.
«Наш самолет сопровождали два истребителя российской авиации, поскольку были опасения, что западные истребители могут вынудить сесть гражданский борт в другом городе под видом того, что мы везем террористов, поэтому было принято решение о сопровождении истребителей, — пояснил представитель главы Чечни.