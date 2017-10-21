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Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников
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    Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

    15:30  21 Октября 2017
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    Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

    Мадрид, 21 октября. Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что в Каталонии будут проведены досрочные парламентские выборы для восстановления контроля над ситуацией после референдума о независимости региона. Кабмин одобрил применение 155 статьи Конституции о приостановке автономии Каталонии.

    Испанский кабмин утром 21 октября провел экстренное совещание, на котором было рассмотрено применение 155 статьи Конституции о приостановке статуса автономии Каталонии 

    «У нас есть четыре цели: восстановить законность, вернуться к нормальной ситуации и сожительству, восстановить экономику и провести выборы», — заявил глава правительства Мариано Рахой.

    Он также сообщил, что власти обратились к Сенату разрешить правительству отстранить главу Каталонии, вице-председателя и советников от занимаемых должностей.

    Напомним, что 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, Мадрид признал незаконными результаты голосования. Ранее глава государства РФ Владимир Путин сказал, что каталонский вопрос — дело Испании, требующее урегулирования демократическим путем.

    Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

    Автор: Ирина Селезнева
    #испания #рахой
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