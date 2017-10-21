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Экономика
Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября
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    Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

    15:35  21 Октября 2017
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    Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

    Москва, 21 октября. Председатель российской части межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия снимает ограничения на поставку турецких томатов с 1 ноября.

    Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи выразил признательность Новаку за хорошую весть о том, что ограничения будут сняты на месяц раньше, чем планировалось.

    Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев рассказал, что в год будет импортироваться не более 50-60 тыс. т турецких помидоров. Кроме того, поставки будут осуществляться не круглый год, а преимущественно в межсезонье.

    Напомним, ранее российская сторона обратилась к Белоруссии с требованием прекратить с 16 октября реэскпорт томатов из девяти стран Азии и Африки. Отмечается, что речь идет о Гвинее, Йемене, Танзании, Ливане, Судане, Сирии, Джибути, Бангладеше и Замбии.

    Автор: Юлия Кошкина
    #турция #новак #томаты
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