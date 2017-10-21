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Новости Сирии
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Военнослужащий ДНР погиб под огнем со стороны ВСУ — Басурин
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    Военнослужащий ДНР погиб под огнем со стороны ВСУ — Басурин

    16:00  21 Октября 2017
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    Военнослужащий ДНР погиб под огнем со стороны ВСУ — Басурин

    Донецк, 21 октября. Представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин заявил о гибели одного военнослужащего под обстрелами со стороны киевских силовиков за последние сутки. 

    Украинские силовики по-прежнему не выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению режима тишины — сорваны «хлебное» и «школьное» перемирия.

    «При защите Республики погиб один военнослужащий», — сообщил замкомандующего ДР Эдуард Басурин.

    Ранее он заявил, что ВСУ за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию республики, огонь открывался по прифронтовой зоне Донбасса. Порядка 90 снарядов упали на территорию ДНР.

    Военнослужащий ДНР погиб под огнем со стороны ВСУ — Басурин

    Автор: Ирина Селезнева
    #днр #всу #донбасс #украина
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