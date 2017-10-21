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Сирия, 21 октября. Порядка 150 солдат ВС Ирака были убиты и ранены курдами в провинции Киркук. Турецкие беспилотники замечены в Алеппо. Глава областного совета Ракки обеспокоен захватом города курдами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят авиаудары по ИГ1 в районе Эль-Карьятейна юго-восточнее Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции радикалов на северо-востоке Дамаска; начали работы по разминированию северных окраин города Эль-Карьятейн в Хомсе.

«Исламское государство»: утверждает, что САА понесла потери в живой силе в окрестностях Дейр эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: противостоит САА в районе Аль-Маншия на юге города Даръа; продолжает бои с ИГ северо-восточнее Хамы.

«Джейш Аль-Ислам»*****: потеряла одного из командиров в результате нападения неизвестных боевиков в провинции Даръа.

«Файлак Ар-Рахман»: производит аресты мирных жителей в Восточной Гуте Дамаска.

Курды: продолжают разминировать районы города Ракка; убили и ранили как минимум 150 солдат ВС Ирака в провинции Киркук.

Провинция Дамаск

Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что боевики группировки «Файлак Ар-Рахман» арестовали нескольких мирных жителей, попытавшихся унести немного еды с продовольственного склада в населенном пункте Кафр Батна, расположенном в Восточной Гуте Дамаска. Напомним, данные территории уже на протяжении длительного периода времени находятся в оккупации исламистов, вследствие чего гуманитарная ситуация на территории оазиса близка к катастрофической. Все продовольственные склады контролируются радикалами, лишь малая доля из запасов предназначается местному населению, не принимающему участие в вооруженном конфликте.

Между тем оппозиционный Telegram-канал (SRNN2011) передает, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести обстрелы укрепленных пунктов исламистов вооруженной оппозиции в районах Джобар и Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска.

Провинция Алеппо

Военный источник в социальной сети Twitter (avischarf) сообщает, что западнее административного центра провинции были замечены два турецких беспилотных летательных аппарата. О том, принадлежали ли дроны к разряду разведывательных или боевых, не сообщается. Пока неизвестно, какую цель преследовали беспилотники. Предполагается, что БПЛА направлялись в сторону границы с провинцией Идлиб, где дислоцируются отряды антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам». Напомним, Турция, вопреки требованию Министерства иностранных дел Сирии, ввела войска в Идлиб и объявила о начале военной операции против боевиков «Ан-Нусры»***.

Провинция Хомс

Ранее сообщалось о том, что, несмотря на контратаки со стороны террористов «Исламского государства», правительственные подразделения достигли северных окраин Эль-Карьятейна и взяли под контроль высоту Тель-Дакари. При этом значительную поддержку Сирийской арабской армии (САА) оказали российские военные самолеты. По данным Twitter-канала (watanisy), в настоящий момент инженерные подразделения армии Башара Асада начали работы по разминированию освобожденных территорий.

Провинция Дейр эз-Зор

В столице региона и ее окрестностях продолжаются вооруженные столкновения между сирийскими войсками, поддерживаемыми ВКС РФ, и террористами «Исламского государства»1. Как сообщает новостной портал Terror Monitor со ссылкой на информагентство «Аль-Амак», подконтрольное ИГИЛ1, боевики ИГ заявляют, что в ходе противостояния как минимум 15 военнослужащих армии САР были убиты. Тем не менее правительственные источники пока не подтверждали данную информацию. Напомним, при помощи российской авиации силам Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников удалось окружить ИГИЛовцев в окрестностях Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Появилась информация о том, что в Даръа неизвестными боевиками был убит командир антиправительственного формирования «Джейш Аль-Ислам» Мазин Собхи Аль-Джофи. Никаких подробностей военный источник в Twitter (NadieHarbi) не предоставил. Напомним, большая часть региона находится под контролем различных группировок вооруженной оппозиции. На юго-западе провинции располагается анклав подконтрольной «Исламскому государству» организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», с которой ведет бои Сирийская свободная армия** (ССА). Нередко также возникают междоусобные конфликты в рядах боевиков.

Тем временем правительственная армия продолжает столкновения с альянсом «Тахрир Аш-Шам», сформированным вокруг «Ан-Нусры». По данным Twitter-канала (abozed9926), отмечаются вооруженные стычки в районе Аль-Маншия на юге города Даръа. Информации о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Ракка

Twitter-канал (DaeshAjel) сообщает о том, что саперы курдских отрядов продолжают разминировать районы города Ракка. Накануне командование Сирийской демократической армии**** (SDF) официально объявило о полном освобождении столицы провинции от террористов «Исламского государства». Однако информационное агентство Qasioun Net сообщает, что по заявлению главы областного совета Ракки — захват города курдами является вовсе не освобождением, а всего лишь новой оккупацией.

Провинция Хама

Северо-восточнее административного центра провинции разворачиваются бои между исламистами коалиции «Тахрир Аш-Шам» и боевиками «Исламского государства», передает военный источник в сетиTwitter (markito0171). Напомним, террористам ИГ, под контролем которых ранее находились территории «Акербатского котла», удалось бежать из окружения Сирийской арабской армии (САА) и достичь населенных пунктов, оккупированных радикалами вооруженной оппозиции.

Ирак

По сведениям агентства новостей Iraqi News, по меньшей мере 150 солдат вооруженных сил Ирака были убиты и получили ранения во время столкновений между курдскими подразделениями и иракскими войсками в провинции Киркук. Согласно заявлению командования курдских военизированных формирований пешмерга, правительственные силы Ирака атаковали позиции курдов, используя американское оружие. В результате боев также были уничтожены два танка и бронетранспортер, предоставленные Соединенными Штатами. Ранее сообщалось о том, что иракская армия полностью взяла под контроль территории Киркука. Кроме того, войска подошли к границе провинции Эбриль, входящей в состав Иракского Курдистана. Столкновения между курдами и ВС Ирака начались после того, как иракское правительство отказалось признать результаты референдума, в соответствии с которыми должен быть создан независимый Курдистан, отдельный от Ирака. Правительственные силы пытаются сохранить целостность страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)