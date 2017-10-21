ЛНР: четверо диверсантов ВСУ подорвались на собственной растяжке в Донбассе

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Луганск, 21 октября. В зоне так называемой антитеррористической операции в Донбассе из-за несогласованных действий командиров ВСУ на собственной растяжке подорвались четверо украинских диверсантов, один из которых погиб. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя Народной милиции Луганской народной республики подполковника Андрея Марочко.

По его словам, один военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады и трое получили ранения различной степени тяжести результате подрыва на минно-взрывном устройстве натяжного действия, так называемой растяжке ночью с 19 на 20 октября.

Разведка ЛНР установила, что диверсионно-разведывательная группа, в состав которой входили данные военнослужащие, должна была проникнуть на территорию ЛНР в районе населенного пункта Сокольники с целью организации теракта.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона продолжает применять элементы саботажа и имитации выполнения минских соглашений.