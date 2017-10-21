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Сирия после Ракки и Дейр эз-Зора: все только начинается — как США и курды рвут страну на части
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    Сирия после Ракки и Дейр эз-Зора: все только начинается — как США и курды рвут страну на части

    15:55  21 Октября 2017  /обновлено: 16:24  21 Октября 2017
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    Сирия после Ракки и Дейр эз-Зора: как поделят страну САА и курды

    Террористы «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) продолжают терять последние ключевые позиции в Сирии. Российские ВКС и подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают масштабную операцию в провинции Дейр эз-Зор: в короткий срок были освобождены стратегические города Меядин и Маадан-Джадид, административный центр региона тем временем уже больше чем на 80% контролируется правительственными силами. Между тем в соседней провинции Соединенные Штаты и курдские отряды Сирийской демократической армии (SDF) наконец завершили штурм Ракки, который в итоге продлился почти четыре с половиной месяца.

    Таким образом, территориальный анклав ИГИЛ1 в САР благодаря, прежде всего, усилиям ВКС РФ и САА неумолимо уменьшается, процесс уничтожения «Исламского государства» в Сирии уже кажется необратимым, однако как будет развиваться ситуация в стране после окончательной ликвидации крупнейшей террористической группировки? Об этом — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

    Карта военных действий в Сирии

    Что касается вооруженного противостояния в САР, то здесь, как представляется, все понятно: очевидно, правительственные войска развернут полномасштабную кампанию против боевиков другой крупной террористической организации — «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) — в провинции Идлиб. Но как будет развиваться процесс мирного урегулирования? Если российская сторона сделала ставку на инициированный ею Астанинский формат, который уже успел принести существенные плоды, то какую позицию в этом вопросе займет другой крупный внешний участник сирийского конфликта — Вашингтон?

    По мнению эксперта по странам Ближнего Востока и политолога Никиты Смагина, существует вероятность, что Соединенные Штаты все же будут вынуждены принять предложенную российскими дипломатами инициативу о создании зон безопасности и присоединятся к процессу дальнейшего деэскалирования. Об этом эксперт рассказал в комментарии для ФАН.

    «США уже выражали свое весьма своеобразное отношение к Астанинскому процессу: с одной стороны, они приветствуют эту переговорную площадку, но с другой — недоумевают по поводу участия в ней Ирана. Думаю, в дальнейшем этот формат будет продолжать развиваться планомерно и конструктивно, и участие в нем Вашингтона будет зависеть от того, какие полномочия в рамках данного процесса будет иметь Тегеран. С другой стороны, урегулирование путем формирования зон деэскалации, то есть сама эта идея, предложенная Россией в рамках Астанинского формата, — это та мера, на которую могут пойти Соединенные Штаты, это более-менее компромиссный вариант. Однако нельзя забывать про главный камень преткновения в лице Ирана: в случае его дальнейшего усилия Вашингтон, напротив, может начать препятствовать этому процессу».

    Переговоры в Астане

    Важно отметить, что у США есть ключевой союзник на Ближнем Востоке, который, как считает Никита Смагин, будет использоваться Вашингтоном как противопоставление влиянию и Тегерана, и официального Дамаска. Несомненно, это курдские Демократические силы Сирии (SDF), которые пользуются значительной военной и политической поддержкой американцев и, уверен эксперт, продолжат получать ее и в будущем.

    «Дальнейшая поддержка Соединенными Штатами курдов, разумеется, будет, поскольку на сегодняшний день они фактически являются их единственным стабильным союзником в Сирии. Более того, курдские формирования, в отличие от тех группировок, которым Вашингтон помогал раньше, еще и способны одерживать определенные военные победы. Соответственно, поддержка продолжится. Скорее всего, именно через них США будут пытаться противопоставлять и ослаблять влияние и Ирана и Башара Асада в САР. Однако со стороны американцев в отношении курдов будет, скорее, больше обещаний, нежели каких-то реальных политических шагов».

    Курды

    Политолог Олег Матвейчев убежден, что в любом случае восстановить целостность арабской республики в ближайшее время не удастся, на это потребуется время.

    «Как это обычно бывает после таких крупных конфликтов, в которых, кроме того, принимают участие иностранные державы, в САР территории тоже будут разделены на зоны оккупации или зоны влияния. Большая часть будет контролироваться правительственными войсками, однако отдельные районы останутся за курдами и Сирийской свободной армией (ССА), а также другими умеренными оппозиционными силами, которые признаны нетеррористическими. Полную целостность территории Сирии так быстро не восстановить, говорить о скором едином контроле Дамаска над всей страной пока не приходится».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
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