Пусть учит историю: в России ответили на предложение француза выгнать РФ из Совбеза ООН
Москва, 21 октября. Рунет возмутило предложение французского историка Антуана Арьяковски исключить Россию из Совета Безопасности ООН, чтобы заставить ее подчиняться «демократии и международному праву».
Арьяковски подверг критике текущую ситуацию в Совбезе ООН, когда решения принимают самые сильные державы, так как именно они обладают правом вето. Он указал на то, что Украина обвиняет Россию в несоответствии статусу постоянного члена Совбеза.
Арьяковски предлагает «изменить баланс сил» и сделать критерием членства в Совбезе «исторически сложившуюся ответственность». Таким образом, если страна не справляется с обязательствами, критерии которых, очевидно, должен определять Запад, то ее следует исключать из состава СБ, пишет Арьяковски в статье для Ouest-France.
Россияне резко отреагировали в социальных сетях на заявления Арьяковски, посоветовав историку «подучить историю».
«Должен напомнить французскому историку, что Совбез ООН формировался по результатам второй мировой войны, а вклад Франции в победу над фашизмом и под микроскопом просматривается с трудом, если сравнивать с вкладом СССР. Поэтому кто в Совбезе лишний большой вопрос».
Другие посоветовали вообще распустить Совбез ООН и отправить «в какую либо африканскую страну, где он самоликвидируется».
«Ни одну войну не прекратил и не предотвратил, одно только и делают что принимают антигосударсвенные резолюции против определенных стран», - комментирую пользователи.
Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин во время выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что Москва выполняет все решения Совбеза ООН по КНДР, но призывает страны к диалогу. Президент России подчеркнул, что не стоит угрозами загонять Пхеньян в угол.