Пусть учит историю: в России ответили на предложение француза выгнать РФ из Совбеза ООН

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Москва, 21 октября. Рунет возмутило предложение французского историка Антуана Арьяковски исключить Россию из Совета Безопасности ООН, чтобы заставить ее подчиняться «демократии и международному праву».

Арьяковски подверг критике текущую ситуацию в Совбезе ООН, когда решения принимают самые сильные державы, так как именно они обладают правом вето. Он указал на то, что Украина обвиняет Россию в несоответствии статусу постоянного члена Совбеза.

Арьяковски предлагает «изменить баланс сил» и сделать критерием членства в Совбезе «исторически сложившуюся ответственность». Таким образом, если страна не справляется с обязательствами, критерии которых, очевидно, должен определять Запад, то ее следует исключать из состава СБ, пишет Арьяковски в статье для Ouest-France.

Россияне резко отреагировали в социальных сетях на заявления Арьяковски, посоветовав историку «подучить историю».

«Должен напомнить французскому историку, что Совбез ООН формировался по результатам второй мировой войны, а вклад Франции в победу над фашизмом и под микроскопом просматривается с трудом, если сравнивать с вкладом СССР. Поэтому кто в Совбезе лишний большой вопрос».

Другие посоветовали вообще распустить Совбез ООН и отправить «в какую либо африканскую страну, где он самоликвидируется».

«Ни одну войну не прекратил и не предотвратил, одно только и делают что принимают антигосударсвенные резолюции против определенных стран», - комментирую пользователи.

Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин во время выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что Москва выполняет все решения Совбеза ООН по КНДР, но призывает страны к диалогу. Президент России подчеркнул, что не стоит угрозами загонять Пхеньян в угол.