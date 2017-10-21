Скандал из-за фото афроамериканской школьницы на поводке разгорелся в США

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Вашингтон, 21 октября. В США разгорелся скандал вокруг школы, где сделали фотографию чернокожей девочки «на поводке».

Инцидент произошел в городе Бриджуотер, расположенном в штате Массачусетс. Как утверждают возмущенные жители, в одной из школ города афроамериканскую девочку посадили «на поводок».

Фотография, ставшая причиной скандала, была сделана во время урока. Дети изучали жизнь американских пилигримов 17 века. Учительница предложила школьникам примерить тематические костюмы.

Темнокожей девочке достались специальные вожжи, с помощью которых в тот период времени детей учили ходить. Позже дети в нарядах сделали памятную фотографию.

Однако родители девочки снимок не оценили. Они заявили, что на фото два белых ребенка держат «на поводке» сидящую перед ними на коленях чернокожую девочку.

Из-за этого директору школы пришлось приносить извинения, а организаторам урока опубликовать официальное объяснение, передает «Газета Кемерова».