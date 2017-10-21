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Крупнейшая в России «Криптоконференция» пройдет в Москве
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    Крупнейшая в России «Криптоконференция» пройдет в Москве

    14:39  21 Октября 2017
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    Крупнейшая в России «Криптоконференция» пройдет в Москве

    Москва, 21 октября. Масштабную конференцию в области криптовалюты, майнинга и ICO планируют провести в выставочном пространстве «Сокольники» 28 ноября.

    Организаторы сообщают, что участие в мероприятии примут порядка 1500 гостей и 25 ведущих экспертов криптоиндустрии. Среди них — Владислав Кочетков (ФИНАМ), Олег Иванов (InvestBazar & CryptoBazar Funds), Владимир Горбунов (криптобанк Crypterium, PayQR и Workle), Петр Никонов (ФРИИ) и Элина Сидоренко (Госдума РФ).

    На конференции будут обсуждать развитие блокчейн-технологии в России, а также поднимут вопросы грамотного инвестирования в криптовалюту и приобретения оборудования для майнинга. Кроме того, будет работать блокчейн-выставка, где представят ведущие компании сферы. Начинающие специалисты смогут разобрать с экспертами практические кейсы об ICO.

    Крипторынок в России активно развивается. Напомним, в начале октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российское государство возьмет эмиссию и обращение криптовалют под контроль. 

    Автор: Алексей Громов
    #криптовалюта #майнинг #конференция
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