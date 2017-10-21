Азаров о плане Маршалла для Украины: Очередная «утка», как кружевные трусы

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Киев, 21 октября. Так называемый план Маршалла для Украины является такой же «уткой» Киева, как и «поток инвестиций, кружевные трусы» и т.д. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Напомним, во время митингов в Киеве в 2013 году одна из протестующих стояла с плакатом: «Я девочка! Я не хочу в ТС! Я хочу кружевные трусики и ЕС!». Лозунг был основан на слухах о том, что Таможенный Союз (ТС) намерен запретить кружевное белье.

Глава МЭР Украины Степан Кубив в сентябре заявил, что план помощи (план Маршала) охватит сферы инфраструктуры, энергоэффективности, цифровой экономики. По словам соавтора проекта Андрюса Кубилюса, при условии получения инвестиций в $5 млрд ежегодно ожидается рост украинской экономики в 6–8% ВВП.

Азаров считает, что Киев «всегда выдает желаемое за действительное». Политик добавил, что дело в существовании плана как такового, а в целях, которые преследовали его авторы, — «не для того Украину разрушали, организовывая государственный переворот, чтобы потом помогать восстанавливать».

Азаров подчеркнул, что недавний ответ исполнительного директора МВФ Дэвида Липтона расставил все акценты, прокомментировав «план Маршалла».

«Никогда ничего не слышал об этой идее, и если бы такая подготовка действительно велась, я бы об этом знал», — сказал европейский чиновник.

Азаров назвал его ответ веским и категоричным, подчеркнув, что заявление соответствует действительности.

«Ни одна подобная инициатива никогда ранее не разрабатывалась без МВФ. Очередная «утка» киевского режима, так же, как и поток инвестиций, кружевные трусы..., лопнула в ясном и четком ответе господина Липтона», — написал политик на своей странице Facebook.

Украинцы активно комментируют пост Азарова, отмечая, что стране не стоит думать о помощи извне, поскольку работать должны сами. А итогом Майдана стала стагнация украинской экономики.