Вооруженный до зубов участник митинга у Рады задержан в Киеве

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Киев, 21 октября. В Киеве полиция задержала вооруженного мужчину, пытавшегося пройти под стены здания Верховной рады Украины. Об этом информирует в субботу МВД страны.

Согласно приведенным данным, у задержанного изъяты пистолет, винтовка с оптическим прицелом и нож. Злоумышленник был доставлен в полицейское управление для проведения первоочередных следственных действий. Сам мужчина отказался назвать свои анкетные данные и предоставить объяснения.

По словам начальника киевского главка Нацполиции Андрея Крищенко, задержанный прибыл в Киев из Одесской области. Все оружие было приобретено им несколько дней назад, передает издание «Ньюинформ».

Напомним, акция протеста возле украинского парламента началась во вторник 17 октября. Митингующие выступают с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.