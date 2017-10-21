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Украина
Вооруженный до зубов участник митинга у Рады задержан в Киеве
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    Вооруженный до зубов участник митинга у Рады задержан в Киеве

    14:36  21 Октября 2017
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    Вооруженный до зубов участник митинга у Рады задержан в Киеве

    Киев, 21 октября. В Киеве полиция задержала вооруженного мужчину, пытавшегося пройти под стены здания Верховной рады Украины. Об этом информирует в субботу МВД страны.

    Согласно приведенным данным, у задержанного изъяты пистолет, винтовка с оптическим прицелом и нож. Злоумышленник был доставлен в полицейское управление для проведения первоочередных следственных действий. Сам мужчина отказался назвать свои анкетные данные и предоставить объяснения.

    По словам начальника киевского главка Нацполиции Андрея Крищенко, задержанный прибыл в Киев из Одесской области. Все оружие было приобретено им несколько дней назад, передает издание «Ньюинформ».

    Напомним, акция протеста возле украинского парламента началась во вторник 17 октября. Митингующие выступают с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

    Автор: Тимур Румянцев
    #киев #украина
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