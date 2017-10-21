Земля забвения. Колонка Руслана Марамазова

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Давно уже меня терзали смутные сомнения, но я теперь практически уверен, что украинский проект, вся эта несусветная многоходовка, затеяна Западом исключительно для того, чтобы убрать с территории страны большую часть местного населения. Оставить минимум обслуживающего персонала и горстку царьков для управления.

Судьба аборигена

Кем не такие уж и плохие, между прочим в смысле климата и природных ресурсов украинские земли намерены заселить, подозрения у меня имеются. Но я пока не готов их озвучить. Слишком фантастической и нереальной смотрится эта перспектива сегодня. Запросто можно получить ярлык неадеквата, тяготеющего к конспирологии.

Впрочем, недавно, считаные годы тому назад, ровно с такими же ярлыками ходили те, кто криком кричал, мол, что же творится, братцы, так и до войны на Украине недалеко, нацизм выползает из своей вонючей ямы, в которую, как казалось, в 1945 году был вбит конкретный и окончательный осиновый кол, геноцид не за горами, объекты НАТО на расстоянии плевка от российской границы появятся не сегодня, так завтра…

Им раздраженно, через оттопыренную губу отвечали, не несите-де ерунды, будущее прекрасно и удивительно, жирное, европейское, если не американское даже, благоденствие буквально врывается в хаты рядовых украинских обывателей. Прошло немного времени, посмотрите новостийные ленты. И? Кто был прав?

Опыт последних пары-тройки десятков лет не просто учит, а настырно навязывает понимание того, как осторожно и внимательно стоит относиться к самым фантастическим и апокалиптическим перспективам. Особенно если со всех сторон вас грузят противоположным вашему мнением, построенном на общечеловеческих, якобы, ценностях.

Впрочем пока не суть важно, кем в обозримом будущем могут заселить территории нынешней Украины. Может, они вообще пойдут под рапсовые поля или полигоны с ядерными отходами. Но это следующий этап. Пока куда важнее понять, а что станется с аборигенами? Какая судьба им уготована? Интересный и, как мне кажется, леденящий душу момент.

Концлагерь и папина дочка

Прошли времена концентрационных лагерей и абажуров из людской кожи. Во всяком случае, кажется, что прошли, хотя… Но это же так примитивно, газовые камеры, мыловарни – фи! Не сильно красиво. Раздражает утонченную публику. Неаккуратненько, словом. В принципе, конечно, можно было бы и концлагеря возобновить, прикрыв их завесой информационного тумана. С гуманистов и просветителей современности станется. Просто нужды нет в таких слабых, первобытных с токи зрения технологий подходах.

Кстати, вспомнился один документ, показательный, как по мне. Дочка, если не ошибаюсь, Геббельса оставила после себя забавные детские мемуары. Милый артефакт из реалий Третьего Рейха.

Девочка писала, как папа взял ее, можно сказать, на работу. Свозил на экскурсию в концлагерь. Ей показали прекрасные поделки, которые создают тамошние обитатели, покормили дивным обедом…

«Что за прелесть этот концлагерь!» — примерно так резюмировал ребенок свой поход на фабрику смерти.

В это же время миллионы добрых бюргеров жевали колбаски под пиво и настойчиво не замечали концлагеря у себя под боком. И зачем им эти неудобные знания? Потом уж прозрели, понятно, но как-то пережили и это.

Я к тому говорю, что если уж в прошлом веке умели замылить глаза публике, то сегодня и подавно. Но, повторюсь, пришла эпоха иных подходов. Поступательно, системно и эффективно можно зачистить излишки населения любой подконтрольной территории. Нынешняя же Украина зависит от коллективного Запада не меньше, чем оккупированная УССР от Берлина в 40-е годы ХХ столетия. И безропотно принимает все, что предписано высоким закордонным руководством.

Билет в один конец

Тот, кто придумал слоган «Нас 52 миллиона!» к украинским выборам в середине 90-х годов минувшего века – большой молодец. Он (или она, не суть важно) оставил «напоминалку» на все времена.

Вот-де была Украина, только вывалившаяся из СССР. Не говорим о промышленном ее потенциале и прочих экономических показателях, довольно того, что на этой территории проживало 52 миллиона человек. Сегодня не наберется и 40. Минус 12 миллионов (это минимум) за какие-то 20 лет! Но даже таких темпов показалось недостаточно. Медленно как-то местное население вымирает, больно уж живучее. Вяло снимается с насиженных мест.

Вернее так раньше было. Сейчас дела идут куда энергичней, и это только начало. В шуршащей упаковке большой европейской мечты наивным и простодушным, равно как и тупым и упорным, украинцам впарили «аусвайс» и билет в один конец, причем, за их же счет.

Держите, мол, безвиз, радуйтесь. Чтобы, значит, проще было на экскурсии в Лувр и в Вену на кофе ездить по выходным и в праздники. Работать по безвизу, ясно, нельзя, что вы. Но нелегально, за гроши, по сравнению с европейцами, можно. В Польше так и вообще на законных основаниях украинец имеет полнейшее право таскать кирпичи и мести улицы. Там придумали гибкую схему, на которую Европа глаза зажмурила.

Потому как поляки несколько раньше двинулись в поисках лучшей доли на Запад. Но и у них же должен тоже кто-то работать, верно? И чтобы без гонора, с низко склоненной головой. Есть такие поблизости? Так украинцы же! Не ленивых же арабов завозить, честное слово. Уже прилично, больше миллиона, украинских граждан работает на польских панов. В ближайшее время ожидается, что Польша и вовсе станет страной, куда отправилось батрачить больше всего жителей Украины, сделавших свой выбор. До этого приоритетным направлением трудовой миграции являлась Россия.

Да, это линия тоже традиционная и накатанная охотниками за черствой горбушкой «заробитчанина». Вектор просто меняется. Польша смещает Россию с первой позиции по этому показателю. Но поймите правильно, не суть интересно, если уж говорить по большому счету, куда отправляются украинцы. Хоть в Конго с Уругваем. Важно, что они уезжают из дома. Ведь там выжить все сложнее и сложнее. Никого не удивлю, если скажу, что едут те, кто в силах это сделать: молодежь и люди среднего возраста.

Здорово придумано, надо отдать должное создателям элегантной схемы. Англосаксы заправляют миром, им некогда. На черновых работах, на подхвате у тех всякие там поляки. У поляков пашут украинцы. А на Украине кто работать будет, кто станет эту землю обихаживать, выводить страну на новые высоты или старые хотя бы, но давно оставленные?

Так, а не нет в том нужды у Запада. Техническая территория, земля забвения…

Злодеи из комиксов

Когда молодые уезжают, остаются, естественно, старики. Ненадолго, до смерти, но остаются. Теперь и о них позаботились окончательно и бесповоротно.

В разработанном сценарии для Украины такой категории, как пожилые люди и инвалиды, места нет. Какой от них прок? Немощны и болезненны, выжаты, как лимон в чужой коктейль. Пора на утилизацию. Типа, ничего личного, нормальный меркантильный подход, соображения экономической целесообразности. «Легенду о Нараяме» смотрели? Вот! У японцев то же самое когда-то было. Так что, видите, как бы и не западная придумка, универсальная даже.

Окончательное решение вопроса людей старшего возраста на Украине призваны решить две, прости Господи, реформы. Пенсионная и медицинская.

Это два гвоздя, которые назначенные Западом киевские молотки вбивают в коллективный гроб украинских дедуль и бабусь. Электорат они никакой, многие советские времена помнят, работать на благо хозяина не могут, балласт, короче говоря. От которого следует решительно избавиться.

Медицинская реформа — это, конечно, нечто, выходящее за рамки даже ряда прочих преступлений действующего киевского режима. Такую жуткую, циничную схему мало кто мог внедрить. Имей хоть каплю совести, на подобное не пойдешь. Но запустили же, и даже сами себе поаплодировали.

Трагикомичность сюжета заключается в том, что для приведения приговора в исполнение были назначены персонажи с внешностью, да и с внутренностью отрицательных героев из комиксов. Собственно, чему удивляться, комиксы — это американские сказки, нынешние кукловоды мировой политики на них выросли.

Смотришь на главу Минздрава Ульяну Супрун, эту кузину кого-то из семейки Аддамсов, на мальчиша-плохиша Гройсмана, Парубия — злую инкарнацию Крамарова, на парящего над ними повелителя батончиков Порошенко, и понимаешь — у таких рука не дрогнет, внутри ничего не шевельнется. Нечему там шевелиться потому что.

Старики Украины обречены умирать пачками, без лекарств и врачебной помощи, которые им не дано оплатить. Собственно, здесь и не только о стариках речь идет, конечно. Любой захворавший и не излечившийся листиками подорожника и знахаркиным заговором благополучно отправится в мир иной досрочно. Смертельными на Украине станут даже недомогания, которые научились лечить давным-давно. Уверенный и могучий шаг в Европу. Правда в средневековую.

Трогательная честность людоеда

Новации в медицинской области, так блестяще принятые с нарушением Конституции, дают понять, что на жизнь и здоровье получает право только незначительная часть населения, обладающая приличными доходами. Таких мало, они не всегда идеальны, но зато располагают проездным в будущее.

С другой стороны, а ведь все по-своему честно. По-людоедски, но честно.

Взялась Украина крушить наследие советского прошлого, когда памятники Ленину закончились и населенных пунктов, назначенных к переименованию, считай, не сыскать, взялись за остатки социалистических наработок. Образование разметали в прах, последние признаки социальной медицины укокошили.

Скажете, что там какие-то депутаты сейчас сделали финт ушами и заблокировали окончательное принятие медицинской реформы Радой? Я вас умоляю! Хорошо, конечно, что хоть кто-то пытается соломой остановить танки беспредела, но ведь сейчас специфическое качество украинской политики такое — какую бы преступную мерзость ни придумали, все равно непременно воплотят ее в жизнь.

Бесплатная медицина, бесспорно, имела множество недостатков. Зато она просто была доступна, хотя бы в каком-то виде. Давала шанс многим.

Недавно наскочил на интересный сюжет. Я, скажем, об этом раньше не знал. В 70-е годы прошлого века испанские и португальские рыбаки, отправлявшиеся на промысел в Атлантику, старались держаться поближе к советским и кубинским кораблям. На последних были судовые врачи. В случае ЧП они могли прийти на помощь. Шанс на жизнь, это ведь важно. Или нет? Хозяевам судов из развитых стран завести на борту доктора и в голову не приходило. Это же дорого! А рыбаков на любой бирже хоть отбавляй.

Очень может быть, что на испанских кораблях был больший выбор жвачек и порножурналов. Допускаю это! Но на советских присутствовал врач. Вот и выбирай, но осторожно.

Собственно, а чего проблемы каких-то нищих украинских стариков, у которых можно и пенсии отнять, если они недостаточно лояльны, да и просто без повода это сделать, должны волновать, например, Порошенко? У него другие проблемы, балансирует между низложением и позицией «все в шоколаде». Или в сахаре, не суть важно. Вообразите, в стране такое творится, а бизнес-структуры президента, которые он клялся и божился продать, просто странным образом покупатель не отыскался, под шумок вышли на первое место по экспорту сахара. Здорово, да? Вот за что Майдан скакал.

«Я твой трон шатал!»

И о шумке, под который все и проворачивается. Сейчас на Украине принимаются важнейшие, судьбоносные решения. Судьба, правда, как выше говорилось, та еще, но какая разница, все равно закладываются доминирующие направления развития… Господи, какого развития? Деградации, разумеется. И время сейчас удобное, никто в глобальном смысле не пырхнет.

Вообразите, если бы при Януковиче подобную медицинскую реформу затеяли, вот бы вой поднялся. Но тем не менее технологии требуют параллельно проводить отвлекающие маневры. Шуметь, так сказать, бить в набатную кастрюлю.

«Я твой трон шатал!» — с характерным грузинским акцентом кричит гастролер Саакашвили. Тот ему дулю в ответ. «Азов» побежал туда, «Донбасс» сюда. Палатки поставили. Ни к селу, ни к городу, но сделали это. Тимошенко сняла с себя последнее — в смысле, депутатскую неприкосновенность, типа кого-то это возбуждает. СБУ поручили отцеживать музыкальных исполнителей из «страны-агрессора», чтобы, значит, плохие поющие оккупанты не приехали, а другие, хорошие оккупанты, пожаловали. Вакарчуку не дают спать лавры Поплавского, который прослыл поющим ректором, так теперь «океаном эльзатированный» юноша засобирался в голосящие лидеры нации…

Народ наблюдает, волнуется, с хрустом жует поп-корн и валидол из советских еще аптечек. Думает, что в это все важно. А решения давно приняты, и не украинцами, и не в Киеве. Просто пришел час оформить все документально, угробить население по закону, чтобы комар носа не подточил. А ристалища у киевского главцирка – шоу, зрелище, чтобы гонимая на убой отара не волновалась до завершающей фазы.

Времена нынче такие наступили на Украине. Зрелища без хлеба, радетели за народ без души, медицина без права на жизнь, стана без перспективы.