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Брюссель, 21 октября. В военно-политическом блоке НАТО оценили свою боевую готовность и способность к быстрому реагированию после публикации материала в журнале Spiegel о том, что силы альянса не готовы отразить «угрозу извне, в том числе со стороны России».

Спикер НАТО Оана Лунгеску прокомментировала публикацию немецкого издания, который указал альянсу на то, что он не готов к быстрому и эффективному развертыванию вооружения, о чем было сказано в секретном докладе NATO Secret.

«Силы альянса находятся в боевой готовности и могут передислоцироваться намного быстрее, чем когда-либо», — сказала официальный представитель.

Тем не менее, спикер не ответила на вопрос журналистов о том, сможет ли Североатлантический альянс отразить угрозу со стороны востока. Напомним, что ранее Spiegel сослался на секретный доклад НАТО по сдерживанию, в котором утверждается, что на блок «совсем нельзя положиться».

Немецкие СМИ отмечают, что угрозу чувствуют страны Прибалтики и скандинавские государства, призывающие альянс решить свои внутренние проблемы. Глава государства Владимир Путин в ходе итогового заседания на площадке «Валдай» в Сочи в очередной раз подчеркнул, что заявления стран Запада о российский угрозе — это миф.