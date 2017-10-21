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В НАТО отреагировали на заявление о неспособности дать отпор в случае «российской угрозы»
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    В НАТО отреагировали на заявление о неспособности дать отпор в случае «российской угрозы»

    14:26  21 Октября 2017
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    В НАТО отреагировали на заявление о неспособности дать отпор в случае «российской угрозы»

    Брюссель, 21 октября. В военно-политическом блоке НАТО оценили свою боевую готовность и способность к быстрому реагированию после публикации материала в журнале Spiegel о том, что силы альянса не готовы отразить «угрозу извне, в том числе со стороны России».

    Спикер НАТО Оана Лунгеску прокомментировала публикацию немецкого издания, который указал альянсу на то, что он не готов к быстрому и эффективному развертыванию вооружения, о чем было сказано в секретном докладе NATO Secret.

    «Силы альянса находятся в боевой готовности и могут передислоцироваться намного быстрее, чем когда-либо»,  — сказала официальный представитель.

    Тем не менее, спикер не ответила на вопрос журналистов о том, сможет ли Североатлантический альянс отразить угрозу со стороны востока. Напомним, что ранее Spiegel сослался на секретный доклад НАТО по сдерживанию, в котором утверждается, что на блок «совсем нельзя положиться».

    Немецкие СМИ отмечают, что угрозу чувствуют страны Прибалтики и скандинавские государства, призывающие альянс решить свои внутренние проблемы. Глава государства Владимир Путин в ходе итогового заседания на площадке «Валдай» в Сочи в очередной раз подчеркнул, что заявления стран Запада о российский угрозе — это миф.

    В НАТО отреагировали на заявление о неспособности дать отпор в случае «российской угрозы»

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #нато #запад
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