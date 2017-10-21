Кремль раскрыл темы предстоящих переговоров Путина и президента Кипра

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Москва, 21 октября. 24 октября Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, главы двух государств обсудят сотрудничество в экономике и кипрское урегулирование.

Согласно приведенным данным, Путин и Анастасиадис обсудят актуальные вопросы российско-кипрского сотрудничества, прежде всего в культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах. Кроме того, лидеры двух стран обменяются мнениями по ключевым международным проблемам, включая кипрское урегулирование.

В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что по итогам встречи стороны подпишут пакет документов.

Напомним, ранее стало известно, что 21 октября президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов.





