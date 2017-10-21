Об открытии Египта для туристов из РФ не может быть речи — Клинцевич

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Каир, 21 октября. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о гибели почти 60 сотрудников МВД Египта в бою с террористами.

Клинцевич заявил, что это столкновение свидетельствует о том, что «террористическая угроза в стране очень велика», поэтому решение «о закрытии Египта для туристов из России было абсолютно правильным».

«Об отмене в обозримом будущем этого решения, нам мой взгляд, не может быть и речи. Мы, конечно, понимаем, что приостановка полетов в Египет не улучшает отношения между нашими странами, но безопасность граждан России превыше всего», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что в столкновении в районе эль-Вахат погибли 58 сотрудников МВД Египта, в том числе 23 офицера и 35 рядовых. Боевики прятались в домах в пустыне. На спецоперацию был отправлен отряд полицейских на бронемашинах.