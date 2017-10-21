Кадыров заявил о скором возвращении 21 человека из Сирии в Грозный

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Москва, 21 октября. Обнаруженные в Сирии 21 гражданин России вернутся в Грозный в ближайшее время, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В самое ближайшее время в Грозный будут доставлены 7 женщин и 14 детей», — констатировал он на своей странице в Instagram.

Известно, что поисками и освобождением россиян в Сирии занимался представитель главы Чечни в государствах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Граждан России доставляли из горячих точек на безопасную территорию самолеты ВКС РФ.