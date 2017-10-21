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Кадыров заявил о скором возвращении 21 человека из Сирии в Грозный
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    Кадыров заявил о скором возвращении 21 человека из Сирии в Грозный

    13:51  21 Октября 2017
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    Кадыров заявил о скором возвращении 21 человека из Сирии в Грозный

    Москва, 21 октября. Обнаруженные в Сирии 21 гражданин России вернутся в Грозный в ближайшее время, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «В самое ближайшее время в Грозный будут доставлены 7 женщин и 14 детей», — констатировал он на своей странице в Instagram.

    Известно, что поисками и освобождением россиян в Сирии занимался представитель главы Чечни в государствах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Граждан России доставляли из горячих точек на безопасную территорию самолеты ВКС РФ.

     

    Дорогие друзья! Операция по поиску и возвращению из Сирии граждан России, проводимая Представителем Главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки, дорогим БРАТОМ Зиядом Сабсаби при содействии военнослужащих и военной полиции российского военного контингента, оказалась очень результативной. В самое ближайшее время в Грозный будут доставлены семь женщин и 14 детей. В пятницу к группе женщин и детей, доставленных в четверг на российскую авиабазу в Хмеймим, присоединись ещё три женщины и три ребёнка. В результате проделанной нашими представителями кропотливой работы, их сперва нашли и привезли из города Эфрин в Алеппо. А оттуда уже были доставлены в Хмеймим. Россия не бросает своих граждан в беде! #Кадыров #Россия #Чечня #Сирия #Дети

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    «В пятницу к группе женщин и детей, доставленных в четверг на российскую авиабазу в Хмеймим, присоединись еще три женщины и три ребенка, — обратил внимание чеченский лидер. — В результате проделанной нашими представителями кропотливой работы их сперва нашли и привезли из города Эфрин в Алеппо. А оттуда уже были доставлены в Хмеймим».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #россияне #кадыров #чечня #возвращение
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