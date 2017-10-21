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Украина
Бюджетных средств нет: омбудсмен Украины ответила на решение ЕСПЧ по чернобыльцам
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    Бюджетных средств нет: омбудсмен Украины ответила на решение ЕСПЧ по чернобыльцам

    20:00  21 Октября 2017
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    Омбудсмен Украины ответила на решение ЕСПЧ по чернобыльцам: бюджетных средств нет

    Брюссель, 21 октября. ЕСПЧ 12 октября удовлетворил иски 12 тысяч украинских льготников, пострадавших от аварии на ЧАЭС, которые требуют от властей Украины выплаты социальных пособий. Омбудсмен Украины Валерия Лутковская отметила, что «в текущем бюджете нет средств» для поддержки льготных категорий граждан.

    Иски украинцев были изъяты из судебной базы ЕСПЧ и переданы в комитет министров Совета Европы, таким образом Страсбургский суд предоставил исполнительной власти принять окончательное решение по делу «Бурмич и другие против Украины».

    Отметим, что Киев 20 лет назад ратифицировал Европейскую конвенцию, решение суда обязательно к исполнению. В связи с этим возникает вопрос – каким образом Киев найдет средства для выплаты льготникам всей суммы с процентами, поскольку это не предусмотрено в текущем бюджете.

    Омбудсмен Украины ответила на решение ЕСПЧ по чернобыльцам: бюджетных средств нет

    ЕСПЧ собрал однотипные иски и прикрепил их к одному делу, чтобы вынудить администрацию Петра Порошенко исполнить судебные решения. Украинские чиновники не отреагировали на решение ЕСПЧ, поскольку внимание приковано к тому, что происходит под стенами Рады в Киеве. Здесь с 17 октября проходят митинги, возглавляемые грузино-украинским политиком Михаилом Саакашвили, лишенным летом 2017 года украинского гражданства.

    Для привлечения внимания общественности к проблеме 21 октября состоялась пресс-конференция с участием омбудсмена Украины Валерии Лутковской. По ее словам, проблема лежит в недофинансировании и несоблюдении государства обязательств по поддержке льготной категории граждан.

    Омбудсмен Украины ответила на решение ЕСПЧ по чернобыльцам: бюджетных средств нет

    Также не работает и закон о чернобыльцах, поскольку в бюджете нет средств на компенсации по решению ЕСПЧ. По мнению омбудсмена, перенаправление жалоб украинцев в комитет министров Совета Европы переведет переговоры Европы из юридической в политическую плоскость. Лутковская пришла к выводу, что Киев должен выработать механизм исполнения судебных решений, поскольку это обязанность государства.

    По мнению ряда экспертов, неисполнение решений суда Страсбурга грозит Украине лишением голоса в Совете Европы или исключение из организации. Это также ударит по имиджу Украины, возможно произойдет сокращение до минимального уровня помощи по линии Евросоюза.

    Омбудсмен Украины ответила на решение ЕСПЧ по чернобыльцам: бюджетных средств нет

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #еспч
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