ДНР заявила о саботаже Украиной урегулирования в Донбассе
Донецк, 21 октября. Украинская сторона продолжает применять элементы саботажа и имитации выполнения минских соглашений, заявил уполномоченный представитель Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.
Пушилин рассказал о переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе, которые состоялись 18 октября.
«Увы, итогов, которые устроили бы нас и мировое сообщество, нет, — заметил представитель ДНР. — Потому что Украина продолжает применять элементы саботажа и имитации выполнения взятых на себя обязательств».
Она обратил внимание, что переговорщикам не удалось достигнуть договоренности по вопросу особого статуса Донбасса и его продления на год.
«Украина не «за», и не «против» — у них отсутствует позиция», — констатировал политик.