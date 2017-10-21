ДНР заявила о саботаже Украиной урегулирования в Донбассе

В Избранное

Донецк, 21 октября. Украинская сторона продолжает применять элементы саботажа и имитации выполнения минских соглашений, заявил уполномоченный представитель Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.

Пушилин рассказал о переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе, которые состоялись 18 октября.

«Увы, итогов, которые устроили бы нас и мировое сообщество, нет, — заметил представитель ДНР. — Потому что Украина продолжает применять элементы саботажа и имитации выполнения взятых на себя обязательств».

Она обратил внимание, что переговорщикам не удалось достигнуть договоренности по вопросу особого статуса Донбасса и его продления на год.