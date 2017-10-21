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ДНР заявила о саботаже Украиной урегулирования в Донбассе
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    ДНР заявила о саботаже Украиной урегулирования в Донбассе

    13:36  21 Октября 2017
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    ДНР заявила о саботаже Украиной урегулирования в Донбассе

    Донецк, 21 октября. Украинская сторона продолжает применять элементы саботажа и имитации выполнения минских соглашений, заявил уполномоченный представитель Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.

    Пушилин рассказал о переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе, которые состоялись 18 октября.

    «Увы, итогов, которые устроили бы нас и мировое сообщество, нет, — заметил представитель ДНР. — Потому что Украина продолжает применять элементы саботажа и имитации выполнения взятых на себя обязательств».

    ДНР заявила о саботаже Украиной урегулирования в Донбассе

    Она обратил внимание, что переговорщикам не удалось достигнуть договоренности по вопросу особого статуса Донбасса и его продления на год.

    «Украина не «за», и не «против» — у них отсутствует позиция», — констатировал политик.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #пушилин #днр #донбасс #украина #минские соглашения
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