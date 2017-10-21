Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Молодого жителя Архангельска задержали за кражу магнитолы и чехлов
Политика
Рябков обсудил с политдиректором ЕС сохранение ядерной сделки по Ирану
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Рябков обсудил с политдиректором ЕС сохранение ядерной сделки по Ирану

    13:23  21 Октября 2017
    50

    Рябков обсудил с политдиректором ЕС сохранение ядерной сделки по Ирану

    Москва, 21 октября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид сохранение ядерной сделки по Ирану, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

    В МИД РФ рассказали о переговорах Рябкова со Шмид.

    «В ходе беседы обсуждалась текущая ситуация вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с упором на совместные действия в интересах его сохранения», — заметили представители внешнеполитического ведомства России.

    Рябков обсудил с политдиректором ЕС сохранение ядерной сделки по Ирану

    Ранее заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что на данный момент необходимо понять, означает ли заявление президента США Дональда Трампа по Ирану отказ США от выполнения СВПД.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #евросоюз #мид рф #рябков #ядерное оружие #сделка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        9:08   21 Октября 2017
        221
        Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

        Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

        0:48   21 Октября 2017
        305
        СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

        СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

        20:16   20 Октября 2017
        1460
        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        17:00   20 Октября 2017
        8380