Рябков обсудил с политдиректором ЕС сохранение ядерной сделки по Ирану

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Москва, 21 октября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид сохранение ядерной сделки по Ирану, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В МИД РФ рассказали о переговорах Рябкова со Шмид.

«В ходе беседы обсуждалась текущая ситуация вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с упором на совместные действия в интересах его сохранения», — заметили представители внешнеполитического ведомства России.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что на данный момент необходимо понять, означает ли заявление президента США Дональда Трампа по Ирану отказ США от выполнения СВПД.