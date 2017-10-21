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Попытка получить финансирование: зачем НАТО разрабатывает фейковый сценарий российской угрозы
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    Попытка получить финансирование: зачем НАТО разрабатывает фейковый сценарий российской угрозы

    17:47  21 Октября 2017
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    Аналитик объяснил неготовность НАТО к противостоянию с Россией попыткой увеличить свое финансирование

    Страны-участницы НАТО не готовы к открытому военному противостоянию с Россией, об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на секретный доклад экспертов Североатлантического альянса. Документ был разработан для того, чтобы обрести понимание слабых сторон альянса и в дальнейшем работать над их устранением.

    «На силы быстрого реагирования НАТО совсем нельзя положиться. <…> Нет достаточной уверенности в том, что они в состоянии реагировать быстро и, если есть необходимость, долго», — пишут авторы доклада.

    Политический аналитик Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что содержание «секретных» докладов регулярно всплывает в международной прессе.

    «Раз уж эта информация появилась в СМИ, то на нее можно обратить внимание. Во-первых, военные любят передавать в прессу подобного рода «секретную» информацию, рассчитывая оказать давление на политиков с целью увеличения бюджета. Сейчас это особенно актуально, учитывая, что на саммите ЕС обсуждался вопрос единой оборонной политики. Подобные сведения попадают на заранее подготовленную почву, потому что алармизм внутри европейских стран и стран-членов НАТО усиливается. Усиление наблюдается в странах Восточной Европы на западных границах с Россией, и НАТО нужно это как-то обосновать, поскольку это противоречит документам о фланговых ограничениях вооружений, подписанные Россией и НАТО около 20 лет назад, если мне не изменяет память», — объясняет эксперт.

    Аналитик объяснил неготовность НАТО к противостоянию с Россией попыткой увеличить свое финансирование

    По словам Брутера, подписанные соглашения подразумевают, что вооружение должно располагаться на границах как мера, обосновывающая стратегическую безопасность сторон.

    «Очевидно, что Россия в этом смысле тоже будет действовать симметрично, и это не есть положительный момент, причем для обеих сторон», — продолжает политический аналитик.

    Он напомнил, что НАТО уже размещает вооружение в странах Восточной Европы. В дальнейшем альянс попытается разместить свои силы в странах Северной Европы, в частности, в Швеции и Финляндии, которые не являются членами НАТО.

    «Это очень перспективная тема, на которую можно получить очень серьезное финансирование. При этом подчеркну, что российская агрессия в Восточной Европе — это совершенно фейковый сценарий, хотя бы потому, что Пентагон в течение долгого времени не разрабатывал таких сценариев вообще», — считает Владимир Брутер.

    Аналитик объяснил неготовность НАТО к противостоянию с Россией попыткой увеличить свое финансирование

    В американском военном ведомстве считают, что сценарий сухопутной войны на данных территориях ничтожно мала, поскольку военные действия в случае военного противостояния будут разворачиваться в воздушном пространстве. А потому вероятность сухопутной агрессии можно не рассматривать в целом.

    «Они хотели получить дополнительные деньги и обосновать необходимость своей дальнейшей военной экспансии», — подытожил Владимир Брутер.

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #сша #нато
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