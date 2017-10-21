ЛНР назвала условия открытия КПВВ «Золотое» в Донбассе
Луганск, 21 октября. Власти Луганской народной республики выступили с заявлением после попытки ВСУ открыть пункт пропуска в населенном пункте Золотое в одностороннем порядке и назвали условия возобновления его работы. Об этом сообщил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
ЛНР приостанавливает подготовительные работы после попытки ВСУ открыть «Золотого» в одностороннем порядке. Власти республики озвучили условия, при которых это может быть осуществлено.
«После отвода украинских вооруженных сил на участке вблизи Станицы Луганской, — перечислил пункты Дейнего. — Одновременно с открытием пункта пропуска в Счастье. При обеспечении со стороны международных организаций источника финансирования подготовительных работ и обустройства самого пункта пропуска в Золотом».