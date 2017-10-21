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ЛНР назвала условия открытия КПВВ «Золотое» в Донбассе
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    ЛНР назвала условия открытия КПВВ «Золотое» в Донбассе

    13:04  21 Октября 2017  /обновлено: 14:13  21 Октября 2017
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    ЛНР назвала условия открытия КПВВ «Золотое» в Донбассе

    Луганск, 21 октября. Власти Луганской народной республики выступили с заявлением после попытки ВСУ открыть пункт пропуска в населенном пункте Золотое в одностороннем порядке и назвали условия возобновления его работы. Об этом сообщил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

    ЛНР приостанавливает подготовительные работы после попытки ВСУ открыть «Золотого» в одностороннем порядке. Власти республики озвучили условия, при которых это может быть осуществлено.

    «После отвода украинских вооруженных сил на участке вблизи Станицы Луганской, — перечислил пункты Дейнего. — Одновременно с открытием пункта пропуска в Счастье. При обеспечении со стороны международных организаций источника финансирования подготовительных работ и обустройства самого пункта пропуска в Золотом».

    ЛНР назвала условия открытия КПВВ «Золотое» в Донбассе

    Автор: Катерина Тимошенская
    #лнр #мид #золотое
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